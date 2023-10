Sergio Massa habló de la salida de Insaurralde y apuntó contra Sofía Clerici: “Esta chica ya tuvo un antecedente”

Sergio Massa se refirió al escándalo por la salida de Martín Insaurralde y apuntó contra Sofía Clerici. Fue durante una entrevista para el programa Caja Negra.

El ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria señaló que el viaje a Marbella fue un “gravísimo error” por parte del dirigente y “pagó con la renuncia a le Jefatura de Gabinete” bonaerense y la “candidatura” a concejal de Lomas de Zamora.

“Me llama la atención el momento en el que aparece la noticia. Pero te diría que eso es consecuencia. Hay una causa previa que es el error de Martín”, dijo Massa.

“Creo, además, que esta chica ya tuvo un antecedente de aparecer en un momento político con algún candidato”, agregó sobre Sofía Clérici. Massa dijo no recordar cual era “otro candidato” relacionado a la modelo. Curiosamente se trató de Daniel Scioli.

“Pedí que se baje porque si no es como el cuento de nunca jamás, Era candidato a concejal, igual”, dijo en relación a la renuncia de Insaurralde. “Inclusive él presentó algunas cosas vinculadas a alguna extorsión para que se investigue también”, dijo.

Clerici y Scioli

En el 2017 Sofía Clerici ser tildada como la tercera en discordia en la separación entre Daniel Scioli y Gisela Berger. En los medios se filtraron chats subidos de tono que había intercambiado el funcionario con la modelo surgida en Animales Sueltos.

En los mensajes, Scioli le pedía a la modelo que se registrara para una habitación. “Nos juntábamos a tomar café y como somos personas públicas no podemos tomarlo en la esquina. No tuvimos relaciones, pero él me interesa muchísimo, me parece superinteligente, además me gusta como persona”, justificó Clerici después.

Los mensajes que habría intercambiado Scioli con Clerici

Los chats también demostraban las fotos y videos hot que la modelo le enviaba al actual embajador en Brasil. “Quería mostrarle los nuevos accesorios de mi marca de lencería”, señaló con respecto.

