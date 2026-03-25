25 de marzo de 2026 - 18:56

Sergio Massa declaró por el plan de viviendas de Madre de Plaza de Mayo: "Hubo incumplimientos"

La causa investiga “administración fraudulenta” por los fondos para edificar que proporcionó el Gobierno de Cristina Kirchner a Madres de Plaza de Mayo, entidad liderada por Hebe de Bonafini en ese entonces.

Sergio Massa dio su testimonio ante el Tribunal Oral Federal 5.

Sergio Massa dio su testimonio ante el Tribunal Oral Federal 5.

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Gentileza Clarín
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Sergio Massa se presentó este miércoles ante la Justicia para declarar en la causa que investiga presuntas irregularidades en el programa de viviendas Sueños Compartidos. En su exposición, el excandidato presidencial reconoció que hubo problemas en la ejecución del plan en el municipio de Tigre.

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Durante su testimonio ante el Tribunal Oral Federal 5, el intendente -en ese entonces- sostuvo que existieron “incumplimientos” en la entrega de las viviendas, lo que llevó al municipio a tomar la decisión de “frenar la continuidad de las obras” en ese distrito.

Además de Sergio Schoklender, quien estaba a cargo del trabajo, en la causa también están acusados por irregularidades, su hermano Pablo Schoklender, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y el ex secretario de Obras Públicas José López.

Declaración de Sergio Massa, intendente de Tigre en ese entonces

Según pudo saber Noticias Argentinas, el exfuncionario declaró durante alrededor de media hora y no realizó declaraciones al periodismo ni a la entrada ni a la salida del tribunal, donde dio testimonio sobre los barrios que debía construir el programa en ese municipio de Tigre: San Pablo, Garrote y Cina-Cina.

Sin embargo, y pese a asegurar que las obras “tuvieron un impacto positivo”, no pudo confirmar si los contratos fueron adjudicados al programa impulsado por las Madres de Plaza de Mayo porque, cuando asumió la intendencia del distrito, “ya estaban firmados”, según explicó.

Tras mencionar el incumplimiento en la entrega de las obras, señaló que estas fueron finalizadas “por el municipio con fondos propios” debido a que la Nación, que era la que las financiaba, “discontinuó los pagos”.

“Cuando reasumí la intendencia los convenios ya estaban firmados”, agregó.

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Sueños compartidos, liderado por Hebe de Bonafini

Sueños compartidos suscribió contratos para construir viviendas populares en distintos puntos del país, como la Capital Federal y las provincias de Chaco, Santiago del Estero, Misiones, y en los municipios de Almirante Brown, Tigre, Ezeiza, Bariloche y Rosario.

En los tribunales se investiga la posible “administración fraudulenta” hacia el Estado nacional por los fondos que proporcionó al programa el gobierno de Cristina Kirchner.

La financiación estatal proporcionaba fondos para edificar a las Madres de Plaza de Mayo, una entidad presidida por aquel entonces por Hebe de Bonafini, quien también fue enviada a juicio, pero falleció en 2022.

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