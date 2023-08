Sergio Federovisky: “Milei niega el cambio climático porque es un necio”.

El viceministro de Ambiente de la Nación, Sergio Federovisky, afirmó que el negacionismo del cambio climático que sostiene el candidato presidencial Javier Milei “no se trata de una provocación intelectual, sino de un acto de necedad” e instó a “no dejar pasar de largo semejante bestialidad y dar el debate”.

“Quien se enfrente hoy conceptualmente a la idea de que el cambio climático existe y el que propale ideas de que el cambio climático es un invento del comunismo para sojuzgar a las personas y colectivizarlas es tan serio en sus planteos como aquel que discute la ley de la gravedad”, sostuvo Federovisky.

El viceministro señaló que remarcó que “no puede tomarse en serio quien hace un planteo de esas características” y agregó que “claramente lo que hay que hacer es buscar cuál es la motivación real que tiene”.

“Y en esa dirección yo interpreto que en afán de defender sus ideas de la libertad, Javier Milei lo que hace es propender a que cualquiera tenga la libertad de seguir contaminando, cualquiera tenga la libertad desde una actividad empresaria de externalizar sus costos y de seguir provocando daños que afectan a la sociedad”, remarcó.

El candidato presidencial de La Libertad Avanza ha hecha polémicas declaraciones sobre ciencia y cambio climático. Foto: Clarin

Federovisky manifestó que “el problema es que no veo demasiada voluntad de dar el debate donde hay que darlo, porque no se trata de una provocación intelectual, se trata de un acto de necedad”.

“Insisto, quien de hoy para mañana empiece a discutir que la ley de la gravedad no es tal, no parece para mí un pensador que provoque en el sentido de despertar nuevos pensamientos. Por el contrario, me parece un necio. Lo que tenemos enfrente es un necio”, recalcó.

Reafirmó que “no hay que dejarlo pasar, no hay que dejar pasar la oportunidad de discutir estas cuestiones porque los efectos que sí tiene el cambio climático, son efectos que ciertamente resultan en daños enormes sobre la sociedad”.

“Pensemos, por ejemplo, en el caso de la sequía. Recientemente la Argentina padeció una sequía colosal que duró prácticamente cuatro años y que tuvo su pico en el año 2022 y que dio como resultado que se perdiera un cuarto de los bienes exportables del país”, detalló.

Agregó que “eso ha tenido una implicancia económica muy potente y por supuesto, muy negativa ¿vamos a echarle la culpa a quién con la sequía?”.

“Lo que tenemos que hacer es analizar que la sequía, como todos los eventos graves y extremos que se están produciendo es uno de los resultados, ya alertados y pronosticados por los científicos desde hace mucho tiempo y luego actuar en consecuencia”, apuntó.

Dijo que “actuar en consecuencia significa empezar a tener políticas para enfrentar el cambio climático y también para adaptarnos a las situaciones que plantea situaciones a las que nos somete”.

“Y de ese modo poder enfrentar con algún grado mayor de éxito eventos como esta sequía que van a producirse indudablemente en un futuro cercano”, indicó.

Federovisky señaló que tiene la sensación de que “parte del crecimiento inesperado, aparentemente de Milei en el plano electoral tiene que ver con que no ha habido una voluntad de refutar con argumentos, con pruebas, con datos, muchas de las barbaridades que ha dicho”.

“Y que se lo ha tomado como un excéntrico y que como tal, uno puede decir lo que quiera y luego las cosas pasan. El problema es que hay mucha gente que empieza a permear esas ideas que ve uno ingresar esas ideas en su cotidianeidad y que luego actúa en consecuencia”.

