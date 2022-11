Sectores promineros protestarán en la Legislatura para pedir que se vuelva a abrir el debate

La Cámara de Productores y Proveedores Mineros de Malargüe (Capromim) protestará este martes nuevamente en la Legislatura, con el objetivo que se abra el debate nuevamente sobre el sector y se discutan los proyectos que buscan o flexibilizar la ley 7722, o la habilitación de la actividad minera metalífera en Malargüe cuya iniciativa fue presentada por el intendente de la comuna sureña, Juan Ojeda.

Según el comunicado de la Cámara, el evento tendrá el nombre “Todos por Malargüe”, en el cual marcan que “toda la comunidad malargüina invita a todos a participar de la convocatoria espontánea y movilización a favor de la minería en Malargüe”. La misma se realizará a partir de las 9 en la intersección de Patricias Mendocinas y Peatonal Sarmiento, frente a la Legislatura.

Entre las organizaciones que se congregaron se encuentran la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra Mendoza), la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA Argentina), el sindicato de Camioneros de Mendoza, el Sindicato de Petroleros Jerárquicos de Cuyo, la Cámara Joven de Comercio de Mendoza, el Consejo Minero de Malargüe, la Municipalidad de Malargüe, la Cámara de Productores y Proveedores Mineros de Malargüe (Capromim) y la Cámara de Servicios Mineros de Mendoza (Casemmza), entre otras.

Protesta Minería

Nueva marcha

La última manifestación a favor de la minería ocurrió hace casi un mes, el 13 de octubre, en momentos en los que el gobernador, Rodolfo Suárez, ya había manifestado que no propulsará nuevamente el debate en la Casa de las Leyes.

En aquel momento, la UOCRA marchó hasta Casa de Gobierno para presentarle un petitorio al Gobernador a favor del proyecto de zonificación minera para Malargüe. Lo hicieron personalmente el secretario general del gremio, Miguel Ponce, y la senadora que impulsa el proyecto, Jesica Laferte.

El secretario general de los trabajadores de la construcción, Miguel Ponce, fue quien encabezó el acto en las escalinatas de Casa de Gobierno y dijo: “Hoy nos convoca nuevamente el tema de la minería. Algo por lo que venimos luchando hace dos años, pidiéndole al Gobierno que nos de la posibilidad de sentarnos a dialogar con aquellos que hoy se oponen, para hacer de la minería algo posible”.

“Una lucha que no habla de idealismos, sino compartir el deseo porque la gente tenga un trabajo digno, como se merecen todos los trabajadores de la provincia. Hablamos de las necesidades que hoy atraviesan nuestras familias”, agregó.

Y cuestionó: “Cuando aquellos que hablan en contra de la minería y hablan de un futuro, yo les pregunto qué futuro tiene la provincia con la pobreza que hoy nos aqueja a todos”.

“Les pedimos que sean realistas. La pobreza nos está rodeando, cada vez es más notoria la diferencia entre los que tienen y menos tienen. Entonces debemos apuntar la vara hacia arriba”, manifestó.

El No de Suárez

Fue el 12 de octubre cuando Suárez afirmó que durante su gestión no habrá lugar para un debate sobre la ley 7722 al considerar que el clima social “no es oportuno” para llevarlo adelante.

“Todos saben lo que opino. He sido muy claro durante la campaña del año 2019. Yo creo que la minería es una gran oportunidad que tiene Mendoza. No me voy a desdecir de todo lo que he dicho. Obviamente lo intentamos, porque creemos y estamos convencidos de que es una fuente de riqueza y trabajo digno para que la gente viva mejor, como ocurre en otros lugares que se lleva adelante la minería de forma sustentable y de acuerdo a parámetros internacionales”, dijo ante la prensa luego de entregar diplomas del programa Mendoza CITI en la Nave Cultural.

Y afirmó: “Ustedes saben lo que ocurrió en Mendoza. Hubo un fuerte rechazo producto, un poco de lo que pasaba en Chile, de mala información y mentiras que se dijeron. Yo sigo convencido de que es una gran oportunidad que tenemos y que Malargüe la tiene. También dije que, en mi gobierno, después de lo que ocurrió, no creía oportuno impulsar una reforma a la Ley 7722″.

Entonces Suárez sostuvo que “avanzar en un debate en este momento, no lo creo oportuno, más allá que entiendo las razones absolutamente valederas y ciertas del intendente de Malargüe, con quien hablo mucho y está peleando por su pueblo y lo que cree. Pero las cuestiones en política hay que medirlas. Hay que ver cuál es el momento”.

“Creo que la situación de la situación social de la Argentina no es buena. Creo que la inflación está pegando muy fuerte en el bolsillo de la gente y creo que no hay un buen clima social. Y creo que esos mismos grupos que se opusieron cuando nosotros planteamos esto en la campaña y lo votó el peronismo y nosotros, puede llegar a generar una conflictividad social que va más allá de la minería. Esa es la sensación que yo tengo. Hay mucha indignación en la calle”, analizó el gobernador.