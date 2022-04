Se enciende la batalla entre la UCR y el PJ por el control de la UNCuyo

En la recta final rumbo a la presentación de listas para las elecciones en el Rectorado de la Universidad Nacional de Cuyo, empezaron los chispazos fuertes entre los principales contendientes. El 2 mayo vence el plazo para oficializar la oferta electoral.

El Interclaustro, con fuerte presencia radical definió a Esther Sánchez y a Gabriel Fidel como candidatos. Compromiso Universitario, con militancia peronista, criticó la designación de Fidel mientras define quiénes serán los candidatos. La política mira expectante o que sucede con la rosca académica.

Dentro del oficialismo universitario, la sucesión de Daniel Pizzi abrió una puja interesante por los nombres de las candidaturas al Rectorado y al vicerrectorado. Luego de varias reuniones, algunas muy tensas, se resolvió que Esther Sánchez, decana de Ciencias Económicas encabezará el binomio. Gabriel Fidel, docente y titular de la titular de la Agencia Mendocina de Innovación, Ciencia y Tecnología irá por el lugar que actualmente tiene Jorge Barón.

El otro frente que va por el sillón de Pizzi está vinculado al peronismo y no tardó en criticar a sus contrincantes en las elecciones del 19 de junio que pondrán fin a los 8 años de Pizzi comandando a la Casa de Altos Estudios.

Compromiso Universitario criticó la composición netamente radical de la fórmula de Interclaustro a través de un comunicado. “Es sabido que la casa de altos estudios tiene una dinámica propia y que la disciplina de estilo partidaria de las actuales autoridades (Daniel Pizzi) ha tenido como consecuencia un alejamiento de los distintos claustros con dichas autoridades”, se resaltó desde el espacio.

Javier Ozollo, una de las voces de ese espacio, resaltó que hay preocupación hacia adentro del seno universitario ya que ambos se encuentran estrechamente vinculados a la UCR. Puntualmente el nombre apuntado es el de Fidel. “Es un funcionario de la gestión de (Rodolfo) Suárez, más evidente que eso no hay”, dijo a Los Andes.

“Desde mi punto de vista no debería pasar. Gabriel es una excelente persona, no tengo nada que decir. No me parece bien que un funcionario del Gobierno intervenga en la universidad”, agregó. En la discusión interna dentro de Compromiso Universitario, no escondió la militancia peronista pero remarcó que “la condición que hemos puesto es que se define en la universidad, no hay injerencia en el partidismo. Es una crítica directa al Interclaustro”.

La próxima semana habrá novedades

En la puja por los nombres hay tres jugadores. Además de Ozollo, quien fue funcionario de la Secretaría de Cultura en la gestión de Celso Jaque, se suma el decano de la Facultad de Filosofía y Letras, Adolfo Cueto. El otro nombre es el del ex decano de Ciencias Políticas y actual consejero superior, Juan Carlos Aguiló.

“Mujeres y Universidad” se ha metido en la pelea y en las charlas se habla de que alguna de ellas acompañe a uno de los candidatos del tridente mencionado, o bien vayan en otra lista. Los nombres femeninos que se postulan están vinculados a Filosofía y Letras y también a Ciencias Exactas, sin dejar afuera a quienes provengan de San Rafael, por la facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria.

Por Filosofía y Letras se meten en la pelea Adriana García quien fue candidata al Rectorado en el 2018; Claudia Paparini, docente y muy valorada en Compromiso Universitario “en términos de cuestiones académicas y también por ser Secretaria Académica; y Ofelia Agoglia, directora en la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas, entre otras.

“Todas tienen posibilidades y el derecho de querer ser elegidas. Hemos recibido con mucho agrado el grupo de Mujeres y Universidad y quiere trascender. Hay algunas candidatas que podrían venir de San Rafael. Estamos tratando de definir los procesos internos, pero está muy avanzado”, indicó Ozollo.

En ese sentido insistió en que lo partidario no debe inmiscuirse por eso excluyó alguna injerencia de dirigentes del PJ en esa decisión final. “No queremos que lo hagan, nos parece bien que no se metan, como tampoco los intendentes. Si están de acuerdo con el proyecto de universidad, que puedan sugerir alguna modificación, nos parece muy bien. La decisión de los candidatos es de los universitarios y tiene que ser así”, aseveró.

“La Universidad es autónoma y eso nos saca de la lógica partidaria. Como peronista, no me permitiría que los dirigentes de mi partido se metan”, advirtió.

El comunicado de Compromiso Universitario critica a Pizzi por la gestión en la pandemia porque “lejos de buscar el aporte de la enorme riqueza que tiene la comunidad universitaria en sus miembros para encontrar las soluciones a este problema, el gobierno universitario se cerró sobre sí mismo y las consecuencias están a la vista: nadie puede decir hoy que las autoridades estuvieron a la altura de las circunstancias”.