Santilli aseguró que la reforma laboral tendrá media sanción y habló de una "sesión histórica"

En la antesala de la sesión del miércoles en el Senado, el ministro del Interior afirmó que el oficialismo logrará la media sanción de la reforma laboral y defendió las políticas económicas del Gobierno.

Reforma laboral: Santilli ratificó el rumbo del Gobierno y anticipó media sanción en el Senado.

Por Redacción Política

En la previa a una sesión clave en el Senado de la Nación, el ministro del Interior, Diego Santilli, aseguró que el Gobierno de Javier Milei logrará la media sanción de la reforma laboral que se debatirá el próximo miércoles. “La sesión del miércoles que viene es histórica para la República Argentina. Vamos a tener media sanción”, afirmó el funcionario.

Durante una entrevista en el programa ¿La Ves?, por TN, Santilli sostuvo que la normativa vigente no cumple con uno de los objetivos centrales del Ejecutivo. “Tenemos una ley vigente que no genera trabajo privado. Vamos con una ley superadora”, expresó. En ese sentido, remarcó el rol del oficialismo en las negociaciones legislativas: “Bullrich se puso al frente y lidera en el senado. La prioridad del gobierno es la reforma laboral”.

Al defender la gestión del presidente Milei, el ministro insistió en la necesidad de impulsar el empleo formal y reducir la carga impositiva. “Hay algo que es muy importante que es generar trabajo formal y bajar impuestos”, señaló, y cuestionó a sectores opositores al afirmar que “los que hoy sacan la bandera de la industria son los que más impuestos crearon en el país”.

Santilli también destacó el respaldo social a las políticas oficiales y apeló a la continuidad del acompañamiento ciudadano. “El esfuerzo que ha hecho la sociedad argentina es enorme, pero necesitamos que no afloje”, manifestó. Además, agregó: “Hace 40 años que no alcanza el sueldo en la Argentina. Lo único diferente ahora es que hay un presidente que cumple lo que dice”.

Régimen Penal Juvenil

Por otro lado, el funcionario se refirió al proyecto de Régimen Penal Juvenil que impulsa el Gobierno y anticipó cambios respecto a la propuesta original. “La baja de la edad de imputabilidad probablemente termine en 14 (y no 13, como quería el Gobierno)”, explicó. No obstante, aclaró que el debate excede ese punto: “Pero es mucho más que eso la Ley Penal. Un joven que mató no puede quedar sin consecuencias”.

En esa línea, Santilli planteó interrogantes sobre el impacto social y judicial de los delitos cometidos por menores. “El debate suele ser genérico, pero abarca mucho más. Para un joven que mató: ¿No hay una consecuencia? ¿Cuál es el castigo? ¿Cómo le saldas a esa familia que perdió todo? ¿Cuál es el aprendizaje para quien cometió ese delito?”, expresó.

Para ilustrar su postura, relató un caso de un adolescente de 15 años que cometió reiterados robos armados sin recibir condena por ser inimputable. Según describió, tras reincidir en varias oportunidades, el joven terminó asesinando a un ciclista. “¿Cuál fue el aprendizaje para ese chico si la primera vez que robó hubiera tenido una condena? ¿Habría matado una persona?”, reflexionó el ministro.

