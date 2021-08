Santiago Cafiero apuntó contra Carrió por el festejo de su cumpleaños: “Estamos esperando las disculpas”

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, cuestionó la “doble vara” que existe para criticar al oficialismo con respecto a la oposición. Esto lo dijo en referencia al festejo de cumpleaños de Elisa Carrió el cual se organizó en diciembre del año pasado y contó con gran número de asistentes.

Además, Cafiero señaló que el Gobierno nacional espera escuchar las “disculpas”, no solo de Carrió sino también de los dirigentes Horacio Rodríguez Larreta y Mario Negri, según Clarín.

“El presidente Alberto Fernández no pasa por alto sus errores, se le exigió muchísimo y está bien que así sea, pero es bueno también ver como los dirigentes que se horrorizaron por la foto en Olivos, nada dijeron de lo que hizo Carrió en un cumpleaños”, dijo Cafiero este sábado en declaraciones a radio Diez, según Télam.

"Lilita" en el festejó de su cumpleaños junto a varios dirigentes políticos. Esta reunión se llevó a cabo en Diciembre del año pasado. Gentileza

El mandatario agregó: ”Nosotros nos equivocamos y pedimos disculpas, ahora estamos esperando las disculpas de todos ellos que hicieron una fiesta con mariachis incluidos”.

Este viernes, Carrió fue denunciada en la justicia por violar la cuarentena a través de una presentación del abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten, por el festejo de su cumpleaños el 26 de diciembre de 2020, “con 70 invitados, folclore, mariachis y sin ningún tipo de distanciamiento ni protocolo”, según detalló.

Luego, el jefe de Gabinete criticó duramente a la precandidata a diputada por la Ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, después de que ella acusara al Gobierno de endeudar al país “más rápido que Mauricio Macri”. “Vidal participó del Gobierno de Macri y endeudó a la Provincia en moneda extranjera de un modo tremendo”, afirmó Cafiero.

Y continuó: “Dice que nuestra gestión es una que ha endeudado, cuando hicimos una política de desendeudamiento. Por eso reestructuramos la deuda y le ahorramos a la Argentina US$37.700 millones que ellos se habían comprometido a pagar”.

Elisa Carrió forma parte de la campaña de María Eugenia Vidal. Twitter

Para Santiago Cafiero, es una situación “insólita” ya que Vidal “participó de un gobierno y endeudó a la Provincia de Buenos Aires en moneda extranjera en 100.000 millones de dólares”.

A su vez según Cafiero, tampoco se le pregunta a Vidal sobre “los aportantes truchos: gente humilde que embaucaron y la hicieron figurar como que aportaban a la campaña”.

Por otro lado, el jefe de Gabinete criticó a Rodríguez Larreta, que “tanto habló de la foto de Olivos, cuando él rompió una burbuja de un jardín de infantes con Soledad Acuña para sacarse una foto y quedar bien en los medios hegemónicos”.

“Lo mismo Santilli, que ahora anda con el GPS en la provincia tratando de encontrar las calles porque no las conoce. No conoce nada, es una campaña extremadamente publicitaria que no tiene contenido. No conoce un sólo barrio de la provincia”, concluyó Cafiero.