San Martín intimó al Ministerio de Seguridad para que desaloje autos secuestrados de un playón en pleno centro

"Hace un tiempo detectamos que se instaló una playa de secuestros del Ministerio de Seguridad en el espacio abierto que está donde antes funcionaba la Comisaría 12 y, en el marco de la salubridad pública, el intendente Rufeil viene insistendo en que ese lugar no es apto para esto", dijo el director del área de Inspección, Industria y Comercio de la Municipalidad de General San Martín, Néstor Tuseddo.

"Además, transita por esa zona una gran cantidad de personas", dijo el funcionario municipal, pensando en que esa manzana ess parte del microcentro y allí está una de las principales paradas de colectivos de San Martin.

"Por esto, pensando en que en la otra playa de secuestros que tiene el Ministerio de Seguridad en San Martín (calle Tropero Sosa), se han producido tres incendios seguidos en las últimas semanas, es que hemos solicitado al Ministerio, adjuntando las actas de constatación realizadas, que los vehículos secuestrados sean retirados de allí lo antes posible y ubicados en otro lado".

Además acotó que, por la acumulación de vehículos abandonados y basura "hay una proliferación de roedores e insectos de todo tiempo".

Es cierto que lo que ocurre en ese lugar, no es un lunar extraño. En las veredas y frentes de las comisarías suelen acumularse vehículos secuestrados, muchos dañados en accidentes y otros por investigación de delitos diversos.

Esos vehículos están en el medio de un mar de incertidumbre, que va desde que se procede al secuestro hasta que la Justicia resuelve su suerte definitiva.

Mientras tanto, sin que nadie tenga la plena postestad legal sobre esos vehículos, se acumulan allí, en medio de las ciudades, al lado de verdulerías, pegados a mercaditos chinos.

¿Otra vez la comisaría?

El director de Inspección de la comuna sostuvo que "la propuesta es que regrese a ese lugar la Comisaría 12". Sin embargo la policía tuvo que abandonar ese sitio por recomendaciones de los peritos que estudiaron el edificio y que detectaron fallas estructurales severas que hacían imposible que continuara ocupado por la comisaría y por la Unidad Fiscal San Martín / La Colonia. "No es una construcción antisísmicas como exige el Código de Edificación actual. Las paredes no tienen columnas, no hay hierro, solo ladrillos entrecruzados”, advirtieron en su momento.

Después de una serie de estudios técnicos, realizados entre 2016 y 2018, estas dependencias públicas se mudaron en marzo de 2020, justo una semana antes de que se declarara la cuarentena por la Pandemia, a un edificio de la primera cuadra de la calle Bailén, donde funcionan actualmente.

Debido a que el viejo edificio no tiene una estructura acorde a las reglas antisismicas y ya tiene rajaduras en su estructura, la única opción posible sería la demolición y la construcción de un edificio nuevo.

Playa 1.jpg Frente del edificio que ocupaba la Comisaría 12 en San Martín

Los incendios

El Ministerio de Seguridad tiene una playa de secuestros en San Martín, llamada Marcelo Vignaud y ubicada sobre la calle Tropero Sosa, al norte de la ciudad, aledaña al barrio Néstor Kirchner.

Allí se han registrado tres grandes incendios en el último mes, todos con daños importantes en el parque vehícular allí depositado.

En esos días Gobierno de Mendoza informó que, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia, se continuaba con el desarrollo del plan integral de gestión y descontaminación de las playas de secuestro provinciales.

Así, se oficializó la puesta en marcha de la cuarta etapa mediante la publicación del Decreto 707, que autoriza el inicio del proceso en la Playa Marcelo Vignaud Ortiz.

La adjudicación del servicio recayó sobre la unión transitoria de empresas conformada por RED COEN SA y ECUR SA, en convenio asociativo con ACMET SA, por un período de diez años. La propuesta fue considerada técnicamente adecuada, única en su tipo y se ajustó a los requerimientos de los pliegos de bases y condiciones.

incendio.jpeg Se quemaron decenas de autos y motos en un incendio en la playa de secuestros en San Martín

Manzana histórica

La Comisaría 12 funcionó en ese edificio de calle España, entre Almirante Brown y Salta, a partir de 1991, más exactamente después del 25 de agosto de ese año, cuando el hospital regional pasó a ocupar el actual, inaugurado ese día por el entonces gobernador José Octavio Bordón y el ex gobernador Santiago Felipe Llave, que había iniciado la construcción en su gestión.

Pero la manzana encerrada entre las calles Alem, España, Salta y San Lorenzo tiene una historia mucho más rica.

Esa tierra fue donada por Ricardo Palencia para la construcción de un hospital interzonal, que había comenzado a imaginarse por una comisión de vecinos que se conformó en 1904.

En 1910 el gobernador Rufino Ortega (h) puso la piedra fundamental y la construcción comenzó en 1912, iniciada por la empresa constructora de Segundo Capraro, que había ganado la licitación.

Hacia 1914, con la obra casi terminada, la constructora Capraro se presenta en quiebra. Con subsidios nacionales y provinciales, se reanuda la obra en 1918, esta vez con la contratación de la constructora de los hermanos Profili.

Formalmente, el Hospital Regional San Martin se inauguró el 8 de julio de 1918, como parte de los festejos del aniversario de la Independencia. Pero faltaban realizar conexiones y obras secundarias y recién pudo ser habilitado el 13 de agosto de ese año.

Al comienzo se llamó “Hospital Regional General José de San Martin, pero, por el decreto 3076/84, del 8 de agosto de 1984, durante el gobierno

de Santiago Llaver, se le cambió el nombre a “Hospital Regional Alfredo I. Perrupato”, en homenaje a su primer director.