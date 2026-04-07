Sagasti y Strada rechazaron los dichos de Caputo por créditos hipotecarios

La senadora Anabel Fernández Sagasti y la diputada Julia Strada respondieron al ministro Luis Caputo tras ser mencionadas en la polémica. Ambas rechazaron las acusaciones y defendieron públicamente sus créditos hipotecarios.

Strada y Sagasti cruzaron a Caputo por la polémica de los créditos del Banco Nación

La polémica por los créditos hipotecarios del Banco Nación sumó un nuevo capítulo tras el cruce entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y las dirigentes opositoras Anabel Fernández Sagasti y Julia Strada.

El conflicto se desató luego de que Caputo respondiera en redes sociales a una publicación que mencionaba a ambas legisladoras como beneficiarias de créditos del Banco Nación, con un comentario irónico que generó la inmediata reacción de las dirigentes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/2041255660520612211&partner=&hide_thread=false Felicitaciones a ambas.

Gran decisión. Dos votos inesperados para el presidente @JMilei en el 2027! https://t.co/Wl3YV0iH1A — totocaputo (@LuisCaputoAR) April 6, 2026 La respuesta de Sagasti Fernández Sagasti rechazó las afirmaciones del ministro y aclaró que su crédito fue tomado en 2018, antes de la actual gestión, y que está debidamente declarado.

“Toto, somos grandes. Se nota mucho esta maniobra para tapar el desastre que están haciendo en el Gobierno. Antes de hablar, chequea. Mi crédito es de 2018 y está en mi declaración jurada, como corresponde”, expresó.

Además, cuestionó al funcionario por la situación de otros casos vinculados al oficialismo.