Rodríguez Saá recalcó que no firmó el Consenso Fiscal y criticó duro a Alberto Fernández: “No tienen un plan”

En un acto de cierre del año, el gobernador peronista de San Luis Alberto Rodríguez Saá volvió a tomar distancia de la administración de Alberto Fernández con críticas a la política económica nacional y la confirmación de su rechazo al Consenso Fiscal.

Para diferenciarse, el mandatario puntano criticó el presupuesto deficitario del Gobierno y las provincias. Y dejó todo grabado en videos que reproduce Clarín.

“En San Luis tenemos algo que no tiene nadie: un presupuesto equilibrado”, se jactó Rodríguez Saá ante el Consejo Económico y Social de su provincia. También señaló, en otra fuerte crítica a la Nación: “Del déficit se sale con un plan, tanto la Nación como algunas provincias no lo tienen y esto nos condena a todos a la grieta”, sentenció.

Rodríguez Saá sostuvo que “todas las ideologías” coinciden en la necesidad de que haya un presupuesto equilibrado y argumentó que un mayor déficit generará más inflación. “¿Por qué no hay que tener un presupuesto deficitario? ¿Quién paga el déficit?. Se paga de varias maneras, con impuestos o lo pagan los trabajadores por la inflación. Cómo van a tener que pagar los trabajadores el déficit por inoperancia de los gobiernos?”, aseguró.

El gobernador de San Luis ya se había desmarcado del kirchnerismo tras las PASO, cuando en una reunión con el flamante jefe de gabinete Juan Manzur expresó que la vicepresidenta Cristina Kirchner había “ultrajado” la investidura presidencial con su carta pública posterior a las presentaciones de renuncias de 6 ministros cercanos a ella.

Rodríguez Saá, de quien se sospecha que volverá a postularse a la presidencia en 2023, como ya hizo en 2007 y 2011, también recalcó en el acto de fin de año que no firmó el Consenso Fiscal propuesto por el Gobierno. “Tuve muchas conversaciones con el Ministerio del Interior para firmar. San Luis no firmó en la época de Macri y tampoco en la de Fernández y tengo que aclarar que no lo firmé. No viajé, no firmé y aparezco como firmando”, se lamentó.