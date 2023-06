Rodríguez Larreta no vino a Mendoza, se fue a Corrientes y también visitará San Luis y Tucumán

Horacio Rodríguez Larreta se encuentra en la provincia de Corrientes acompañando al gobernador Gustavo Valdés. En su itinerario de viaje, el Jefe de Gobierno porteño, también tiene previsto ir a San Luis y a Tucumán, mientras se esperan los primeros resultados de las votaciones para las 21. A Mendoza, se confirmo que, finalmente, no vendrá.

Según Infobae, cerca de las 19, el precandidato a presidente ya se encontraba en la capital correntina y aguardaba los datos de las elecciones legislativas, donde se votó legisladores provinciales y concejales. Junto a él viajó el diputado nacional y presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, el secretario de Proyección Federal de la Ciudad y armador larretista, Eduardo Macchiaveli, y el secretario de Medios del Gobierno porteño, Christian Coelho.

En este sentido, nadie dudaba de que en los comicios de Corrientes se impondría el oficialismo. Apenas unos minutos después del cierre de los centros de votación, el propio Valdés escribió en sus redes sociales dando por hecho su victoria. “Gracias correntinos”, posteó el gobernador, a quien Gerardo Morales felicitó públicamente. Desde la cuenta oficial de la UCR lo acompañaron: “Una vez más los correntinos acompañaron con su voto a una gestión que sigue el camino que el país necesita”.

No obstante, Corrientes no será el único destino del alcalde de la Ciudad de Buenos Aires. Según afirmaron, quien en los últimos días impulsó el ingreso de Juan Schiaretti a JxC generando una áspera polémica dentro de la coalición, también volará más tarde a San Luis para acompañar a Claudio Poggi. Se trata del candidato del espacio que busca dar el batacazo y destronar a los Rodríguez Saá.

Finalmente, aterrizará en Tucumán, la provincia donde Larreta terminará sus recorridas de la jornada: el jefe de Gobierno porteño tiene previsto arribar a la capital tucumana cerca de la medianoche, donde se mostrará junto al binomio de Roberto Sánchez y Germán Alfaro.

La titular del Pro nacional y precandidata a presidente Patricia Bullrich, llegó a la provincia para apoyar a los candidatos de Cambia Mendoza, Alfredo Cornejo y Hebe Casado. / Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

Larreta no vendrá a Mendoza

A la única provincia a la que no irá será a Mendoza. Luego de que se especulara con un posible encuentro allí con Patricia Bullrich -quien espera un triunfo de Alfredo Cornejo en las urnas-, finalmente, el precandidato a presidente decidió a último momento no viajar a nuestra provincia. La ex ministra de Seguridad, por su parte, ya está junto a Cornejo.

La interna que disputa es con el diputado nacional del PRO, Omar De Marchi, quien está alineado con el larretismo. En este sentido, la competencia de él con Cornejo será mirada e interpretada por motivos extra provinciales: el legislador desafió a la conducción de Juntos por el Cambio al no aceptar ir a las primarias y resolver a presentarse por afuera del oficialismo.

Su decisión llevó a la intervención del PRO mendocino, que oficialmente apoya a Cornejo. Si bien el precandidato de Cambia Mendoza es uno de los mejores aliados de Patricia Bullrich, Rodríguez Larreta tomó distancia de De Marchi y respaldó de manera categórica al senador radical.

