Macri abrió una investigación interna contra Rodríguez Larreta por una licitación: “Alguien hizo algo impropio”

El jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri, abrió una investigación interna por posibles irregularidades durante la gestión de su antecesor, Horacio Rodríguez Larreta; y amplió su distanciamiento contra el exprecandidato a presidente.

El motivo son contratos preadjudicados en la gestión de Larreta para acarreo de vehículos en infracción, sobre las cuales tienen sospechas de posible corrupción o al menos irregularidades.

En una entrevista en La Nación + le consultaron si hubo “algo impropio” en relación a la contratación del servicio de grúas, y Macri fue tajante en su respuesta: “Yo creo que sí. Alguien hizo algo impropio”.

Al margen de esto, todo se definirá, al parecer, en la investigación interna.

“Una preadjudicación que ocurre el 7 de diciembre. Yo asumí el 7 de diciembre, con algunas firmas hechas el 11 por funcionarios que ya no eran funcionarios”, comentó Macri al respecto de estos contratos.

JORGE MACRI CONFIESA QUE HUBO IRREGULARIDADES EN SU PROPIO ESPACIO BAJO LA JEFATURA DE H.R. LARRETA.



.@juntoscambioar @proargentina @horaciorlarreta • que todos se enteren como, el ahora Jefe de la Ciudad de BSAS, confiesa que hubo irregularidades en firmas de contratos…

Y agregó: “No sé si (hubo una) mano negra, pero alguien creyó que faltaba firmar algo y lo firmó después de que había dejado de ser funcionario”, detalló

Y aclaró que si la justicia determina luego que hay un delito “es otra cosa”. “Si está aclarado administrativamente que hubo una firma digital antes, y después solo se perfeccionó en papel un acto administrativo... [es algo] que pudo haber pasado. Igual, si se firmó digitalmente el 6 o el 7 cuando se estaban yendo y yo asumo el 7 [de diciembre de 2023]… por lo menos fue descortés para conmigo”, reclamó.

En este sentido, Macri explicó que en 2023 hubo un proceso de licitación donde ganaron varias empresas para tres zonas de la Ciudad para quedarse con la concesión de acarreo a un precio “para mí, altísimo”.

“El precio hoy del acarreo es de $25.000. Si yo te tuviera que cobrar hoy el acarreo al precio que lo preadjudicaron el año pasado, te tendría que cobrar $181.000. Pero no es solo eso. Es más grave. Le dieron una concesión por 10 años, que le otorga U$S 8.000 a cada empresa para que se equipe de entrada y le garantizan a todas un piso de 24.000 acarreos por mes, aunque no se hagan”, sostuvo, y agregó: “Es un negocio donde te doy la plata, te garantizo el mercado y la rentabilidad es más del doble de lo que tienen hoy”.

La basura en la Ciudad: sigue el conflicto con el gremio Camioneros de Moyano

Por otro lado, los trabajadores de la recolección de residuos de Camioneros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se encuentran trabajando a reglamento, debido al mal estado de los camiones de la recolección y a la cancelación del Gobierno porteño el contrato licitatorio del servicio de grúas y acarreos, informaron desde el sindicato mediante un comunicado.

“El Sindicato de Camioneros se encuentra en estado de alerta, movilización y trabajo a reglamento en la Rama de Recolección y Barrido, se analizan también otras medidas en defensa de la dignidad y los derechos de las y los trabajadores”, indica el documento.

El gobierno porteño estatizó a los 300 choferes de grúas hoy encuadrados en Camioneros. Pablo Moyano respondió con la decisión de trabajo a reglamento en toda el área de recolección porteño, marcando la primera escaramuza con la gestión de Jorge Macri.

La gestión actual se encamina a tener su primer gran conflicto sindical y es, nada más ni nada menos, con los Moyano. Es que a poco más de 6 meses de asumir les lanzó un fuerte desafío a los Camioneros.

Continúa el conflicto

En una jornada en la que el Gobierno de la Ciudad anunció la cancelación del proceso licitatorio del servicio de grúas y acarreos, persistía la protesta de los recolectores de basura.

El secretario adjunto del sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, criticó la medida de la administración porteña. Sin embargo, aclaró que de todos modos que “no hay paro de recolección de basura sino que se trabaja bajo convenio: caminando con 15 minutos de descanso”.

En las últimas horas, disminuyó la recolección de basura en respuesta a la decisión de Jorge Macri, y en algunos puntos de la Ciudad las calles se vieron con mayor cantidad de residuos de lo habitual.

Macri asumió como presidente del Pro, sin participación larretista

Macri, por otro lado, asumió hoy como presidente de Pro de la ciudad, a la cabeza de una estructura de autoridades que pese a la tensa interna integró a un representante de Patricia Bullrich, en tanto que Horacio Rodríguez Larreta prefirió quedar al margen.

Como vicepresidenta primera quedó la vicejefa de Gobierno, Carla Muzzio, mientras que el reparto de las restantes vicepresidencias buscó generar un equilibrio entre los principales referentes del PRO, con un representante ligado a Patricia Bullrich, otro a Cristian Ritondo, y finalmente un alfil de Diego Santilli.

Así la vicepresidencia segunda quedó en manos del subsecretario de Relaciones con la Comunidad y Atención a la Víctima, Ezequiel Daglio, cercano a la actual ministra de Seguridad.

En este sentido, la decisión en el PRO porteño dista del golpe en la mesa que dio el macrismo en la provincia de Buenos Aires, borrando de un plumazo al bullrichismo de la representación en la grilla de autoridades.

La titular de la comisión de Presupuesto de la Legislatura porteña, Paola Michielotto, fue ungida en la vicepresidencia alterna primera. La diputada porteña responde a Ritondo, el jefe del bloque del PRO en la Cámara baja, y recientemente asumido como titular del PRO bonaerense.

La vicepresidencia alterna segunda quedó para el vicepresidente de la Legislatura porteña, Matías López, quien abreva en la corriente del PRO que lidera el diputado nacional Diego Santilli.

Así las cosas, Jorge Macri reemplazó al legislador Claudio Romero, quien responde a Rodríguez Larreta, quien se encuentra alejado del partido.