Rodríguez Larreta dijo que Alberto F. “atenta contra la democracia”: pedirá a la Corte la ejecución del fallo

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, afirmó que el presidente Alberto Fernández “quiere quebrar el orden constitucional” por su decisión de no acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre la restitución de fondos coparticipables a la Ciudad de Buenos Aires.

Para el referente del PRO, la decisión del jefe de Estado es de “altísima gravedad institucional” que “pone en riesgo las bases de nuestra democracia”.

“El Presidente decidió quebrar el orden constitucional, violar por completo el Estado de Derecho y atentar contra la democracia”, advirtió Rodríguez Larreta.

El alcalde porteño amplió sobre la gravedad de la decisión de Fernández de rebelarse ante la Justicia: “Esto no es en contra de la Ciudad. Es en contra de la Constitución, de la seguridad jurídica en nuestro país. Es en contra de cualquier posibilidad de desarrollo. ¿Quién va a confiar en un país donde no se respetan las decisiones de la Justicia? ¿Quién va a invertir? ¿Quién va a generar trabajo? ¿Qué podemos esperar los argentinos si el propio Presidente no cumple la ley?”.

Rodríguez Larreta anticipó que la Ciudad de Buenos Aires realizará una presentación en la Corte para informar de este incumplimiento y a denunciar a los organismos y a cada uno de los funcionarios responsables de incumplir el fallo. Además, señaló que el bloque de Juntos por el Cambio en el Congreso está analizando otras acciones judiciales y legislativas para defender la legalidad y el estado de Derecho.

Insistió en que no van a permitir “que se lleven puesta la República y dejen a la Argentina al borde del abismo. Y no vamos a permitir que les mientan en la cara a los argentinos. La Argentina es una República con división de poderes y nosotros la vamos a defender siempre, cueste lo que cueste”.

El comunicado de Juntos por el Cambio contra el Gobierno nacional

Los partidos políticos que integran Juntos por el Cambio emitieron un comunicado conjunto en el cual repudian “la desobediencia al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, luego de que el Gobierno nacional anticipara que presentará un recurso ante el máximo tribunal por tratarse de una resolución de “imposible cumplimiento” la de restituir el porcentaje de fondos coparticipables destinado a la Ciudad de Buenos Aires.

”Queremos expresar nuestro más enérgico repudio y profunda preocupación por la explícita desobediencia del Presidente Alberto Fernández ante el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, comienza el texto dado a conocer esta mañana por Juntos por el Cambio.

”No se puede elegir si la Constitución se cumple o no. Un fallo de la Corte en esta materia es la última palabra de la legalidad. Desde JxC no vamos a admitir vivir en un país en que la ley sea optativa”, plantearon los integrantes de la principal coalición opositora en el comunicado.

Juntos por el Cambio repudió al Gobierno nacional por no acatar el fallo de la Corte sobre la coparticipación (Web)

Asimismo, señalaron que “la ley debe ser cumplida por todos y principalmente por aquellos que ejercen el poder y deben dar el ejemplo. Poner en tela de juicio la Constitución desde la cúspide del poder político no sólo pone en peligro el funcionamiento de las instituciones, sino también la seguridad jurídica y contractual de todos los argentinos”.

Además, expresaron que “el incumplimiento de lo dispuesto por la Corte por parte del Gobierno Nacional representa un conflicto institucional y de poderes sin precedentes en la historia de nuestro país. Tenemos que decirle basta al atropello constante del kirchnerismo a las instituciones”.

Tras una reunión que mantuvo el jueves con 14 gobernadores del peronismo, el presidente Alberto Fernández decidió recusar a los miembros de la Corte Suprema de la Nación y presentar un pedido de revocatoria “in extremis” contra la resolución cautelar dictada por el máximo tribunal que dispuso que el Gobierno destinara el 2,95% del volumen de impuestos coparticipables a la Ciudad de Buenos Aires, se informó oficialmente.