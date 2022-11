Rodríguez Larreta desafió a Patricia Bullrich: “Vayamos a unas PASO y que elija la gente”

Horacio Rodríguez Larreta desafió con una propuesta pública a Patricia Bullrich, para superar la interna en Juntos por el Cambio: “Vayamos a unas PASO y que elija la gente”. Lo hizo como respuesta a una pelea personal entre ambos que ventiló la presidenta del PRO hace unas semanas.

El alcalde porteño atribuyó a “chimentos” las versiones sobre la discusión con Bullrich y trató de bajarle el tono a la polémica que la propia titular del PRO alimentó en sus apariciones mediáticas a comienzo de mes.

“Ella viene queriendo ser presidenta hace mucho tiempo. Que yo pueda tener vocación de ser presidente, no es que me voy a enojar porque ella también quiera serlo”, sostuvo.

Rodríguez Larreta aseguró que ambos tienen “estilos diferentes” y la invitó a competir en unas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias.

“Las PASO son una buena herramienta. Vamos a unas PASO y que elija la gente. Es lo más democrático, elige la gente, se acabó el dedo de los políticos”, agregó el jefe de Gobierno de la Ciudad, en declaraciones radiales.

Hace tres semanas, Bullrich había dado su versión sobre por qué se rompió su relación con Rodríguez Larreta.

“Un día lo fui a ver a Horacio y me dice: ‘¿Qué es lo que querés ser? ¿Cómo te ves? ¿Querés ser jefa de Gobierno? No sé si vas a poder, porque seguramente vas a competir con (María Eugenia) Vidal y también está (Martín) Lousteau’”, empezó Bullrich, en tono de “total sinceridad”.

Y continuó su relato: “Yo le dije: ‘No, Horacio. Yo siento que mi lugar en la historia argentina va a ser candidata a presidenta’. Y él me dijo: ‘No. Eso no porque estoy yo. Yo me vengo preparando para eso’. Yo le insistí con que iba a competir. Y él volvió a decirme que no podía ser”.

“Horacio no pudo procesar eso. No lo entendió. Él pensaba que no iba a tener ninguna competencia, que el camino ya estaba liberado. Yo le dije que es un lugar que no tiene dueño, sino que hay que ganárselo. Desde entonces, nuestra relación nunca volvió a ser igual”, completó Bullrich, posicionada en la vereda opuesta a Rodríguez Larreta en la interna opositora entre halcones y palomas.

Por aquellos días, además de la negociación de candidaturas dentro de Juntos por el Cambio, se había viralizado el video de un embate verbal entre Bullrich y Felipe Miguel, jefe de Gabinete de la Ciudad y figura cercana a Rodríguez Larreta. Un clima en el que enviados de uno y otro lado intentaron mediar para bajar el tono.