Ricardo Lorenzetti: “La Corte Suprema no va a ceder ante ninguna presión”

Ricardo Lorenzetti, uno de los cuatro jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), afirmó hoy que el máximo tribunal tiene que “ser independiente y resistir a cualquier tipo de presión, venga de donde venga”.

“En la Corte Suprema siempre he tenido la misma conducta. He dictado los fallos con una línea de principios que sostengo. Tengo libros publicados, presencia en foros internacionales, no voy a cambiar mi opinión por una coyuntura política”, dijo el ministro supremo.

Lorenzetti habló después de semanas de duras críticas expresadas por el kirchnerismo contra la Corte Suprema y cuando el Gobierno analiza cómo avanzar para modificar la integración del máximo tribunal.

“El Poder Judicial no tiene buena imagen en ningún país del mundo. La función no es buscar buena imagen, no hacemos populismo judicial”, respondió el magistrado ante la consulta sobre la “mala imagen de la Justicia”, en una entrevista en Radio Mitre.

El juez dijo que la función del órgano que integra “es resolver problemas concretos de las personas en nuestro país. La principal preocupación es la seguridad, los jubilados que no tienen adecuadamente su ingreso, los trabajadores”.

Afirmó que desde que ingresó a la Corte Suprema, hubo “muchas marchas”. Por ello, quiso “dejar bien en claro que la Corte no va a ceder a ninguna presión. Las marchas expresan lo que cada uno quiere expresar, pero nunca han tenido influencia en las decisiones de la Corte Suprema”.

Sobre otros momentos de “presión política”, recordó que la Corte ya lo ha vivido “cuando ocurrió lo del doctor [Carlos] Fayt, y no se puede generalizar”. “Nunca hemos cedido a las presiones, en este caso creo que el silencio es lo mejor y dedicarnos a nuestro trabajo”, dijo.

Ricardo Lorenzetti dijo que en Argentina no existe el lawfare

Por otro lado, dijo: “A algunas personas las conozco hace muchos años tienen propuestas legítimas para reformar el Poder Judicial. Es legítimo, obviamente hay que hacer reformas. Otros participan por intereses personales, que uno los entiende pero no se puede aceptar que una persona que tiene un procesamiento, causa judicial, o ha cometido un delito, pida que el juez que lo investiga renuncie”, sostuvo.

El juez también fue consultado sobre la teoría del “lawfare” que el kirchnerismo emplea para denunciar que algunas de las causas en contra de exfuncionarios por supuesta corrupción son “armadas” con fines políticos.

“Respeto todas las opiniones pero tenemos que aplicar la ley. En el caso de Brasil, con Lula Da Silva, el juez acusó y los abogados de Lula presentaron pruebas, el mismo juez dio lugar a la nulidad. En ningún momento hablaban de lawfare. Esto hacemos nosotros, trabajar en base al derecho. Lo demás son opiniones, cada uno dirá la suya y eso forma parte de la democracia. Lo importante es que tengan la tranquilidad de que eso no influye en una decisión”, dijo.

Al ser consultado directamente sobre si existe o no el lawfare en la Argentina, el magistrado respondió: “Yo respeto una opinión, pero para mí no, no tengo ninguna duda al respecto. Nosotros en la Corte Suprema siempre hemos tenido la misma conducta. Desde 2004 dicto fallos con una línea de principios. Y no voy a cambiar por una coyuntura política”.

La composición de la Corte

El magistrado también se refirió a la composición de la Corte Suprema, después de que el presidente Alberto Fernández señalara que el tribunal no puede seguir funcionando solo con cuatro miembros.

Lorenzetti recordó que cuando ingresó en 2004 a la Corte, había dos vacantes. Y el ministro Enrique Santiago Petracchi insistí para que esas dos vacantes se cubrieran, lo cual no ocurrió tal como lo reclamaba durante por lo menos dos años.

“No lográbamos mayoría porque se necesitaba una mayoría muy amplia, no se cubrieron esas vacantes y fuimos todos al Congreso a pedirlo. Salió una ley que redujo a cinco la composición de la Corte Suprema”, dijo.

Recordó que luego, en 2015, fueron tres los ministros de la Corte durante seis meses. Hasta que el presidente Mauricio Macri designó dos jueces más y la composición se reestableció a cinco.

“Uno busca de encontrar los consensos necesarios y obviamente habrá casos en los cuales no se obtenga la mayoría y se designará conjueces, pero estos son casos excepcionales”, dijo el ministro de la Corte.