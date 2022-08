Repudian a Roberto Navarro por incitar a la violencia contra periodistas que critican a Cristina Kirchner

Repudiaron las declaraciones del periodista Roberto Navarro por incitar a la violencia a través de su editorial. referentes de la oposición y la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) cuestionaron lo que dijo el director periodístico de Destape contra Jorge Lanata, Alfredo Leuco, Jonatan Viale, Luis Majul y Eduardo Feinmann.

“Algo hay que hacer con ellos. Deberían tener miedo”, dijo Navarro en su programa El Destape Radio, al referirse a los periodistas que trabajan en Radio Mitre y LN+, entre otros medios. Cuestionó la manera en que cubren el juicio de Cristina Kirchner por la causa de Vialidad.

Navarro comenzó hablando de las agresiones que sufrieron Pablo Echarri y Diego Brancateli, echándole la culpa a los periodistas de incitar al odio y generar violencia. Luego dijo: “Los [Jonatan] Viale, los [Jorge] Lanata, los [Eduardo] Feinmann, los [Luis] Majul son los que están generando la violencia. Después pasan al aire los escraches. Yo creo que algo hay que hacer con ellos, algo hay que hacer con Jony Viale, con Majul, [Alfredo] Leuco. Algo tenemos que hacer para frenarlos. Algo tenemos que hacer con ellos que están generando este nivel de violencia. Mañana o pasado un loco puede matar a alguien”.

“Habría que intentar detenerlos. Deberían tener miedo ellos. Viale debería tener miedo de que algo lo frenara de que dijera ‘pero esto yo puedo tener un castigo, alguien se puede enojar conmigo”, agregó luego Navarro.

El repudio hacia las declaraciones de Navarro

Mario Raúl Negri, presidente de la UCR twitteó: “Un dueño de medios K realizó una diatriba para amedrentar a periodistas que critican al Gobierno y terminó incitando a la violencia de fanáticos contra estos periodistas. Me solidarizo con @majulluis @JonatanViale @edufeiok @alfleuco y @angeletchecopar. #LibertadDeExpresion”.

“Todo mi apoyo a @JonatanViale, Jorge Lanata, @alfleuco, @majulluis y @edufeiok. Está claro que el odio lo provoca el kirchnerismo para intentar ocultar sus delitos. Las amenazas de los violentos hacia los periodistas son amenazas a todos los argentinos”, escribió Patricia Bullrich.

El diputado de Juntos por el Cambio, Martín Tetaz, expresó en Twitter: “No es una grieta; es la apología de un delito. Lanata, Viale, Feinman, Leuco, Canosa, Navarro, tienen derecho a dar sus opiniones de manera libre por la prensa, sin censura previa. Lo que “tienen que hacer”, señor @robdnavarro es respetar la Constitución”.

“Las amenazas contra @JonatanViale @alfleuco, Jorge Lanata @majulluis y @edufeiok por parte de voceros del kirchnerismo sólo muestran la falta de apego que tienen con la libertad de expresión. Pregonan la violencia y el odio que todos los argentinos repudiamos”, expresó el ex gobernador y actual senador Alfredo Cornejo.

El ex ministro de Transporte y economista, Guillermo Dietrich dijo que “es una barbaridad lo de Navarro. En la Argentina no hay que frenar a los periodistas, hay que tomar buenas decisiones que bajen la incertidumbre. Toda mi solidaridad con @majulluis, @jonatanviale, @alfleuco, @edufeiok y Jorge Lanata. No se puede ir contra la libertad de expresión”.

El senador Pablo Blanco, de Juntos por el Cambio, señaló: “Junto a senadores opositores presentamos proyecto para repudiar las amenazas del periodista Roberto Navarro a Luis Majul, Jonatan Viale, Eduardo Feinmann y Jorge Lanata. El libre ejercicio periodístico es un pilar de la democracia que debe ser protegido”.

El comunicado de Adepa

Adepa emitió un comunicado en Twitter repudiando las declaraciones de Roberto Navarro y respaldando a los periodistas señalados. “La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas deplora que desde un medio de comunicación se estimulen, en forma de advertencia, actitudes que puedan derivar en intolerancia y aún en violencia contra periodistas de otros medios” escribió en su cuenta.

“En tal sentido, Adepa condena las expresiones proferidas ayer por el director de El Destape Radio, Roberto Navarro, contra un grupo de conductores y periodistas que trabajan en otros medios de comunicación a quienes les imputa manifestaciones supuestamente violentas en sus respectivos programas”, añadió también que “bajo el pretexto de condenar esas presuntas actitudes, Navarro es quien termina justificando el uso de la violencia contra la integridad y la labor de los periodistas criticados”.

Para la Asociación “la libertad de expresión en una democracia exige aceptar y convivir con las diferentes opiniones, aún las más vehementes y contrarias a la propia. Adepa no puede sino repudiar que justamente desde un medio -que debería ser un ámbito de respeto a este principio- se intimide, aún veladamente, a quien ejercite el derecho a expresarse libremente”.

“Desde Adepa siempre se ha condenado toda clase de incitación a la violencia. Es sumamente peligroso que se naturalice la posibilidad de que una crítica periodística, por dura que sea, pueda terminar avalando una represalia o una réplica violenta, que exceda el libre y aún intenso intercambio de opiniones y cruce el límite de la paz social” condenó Adepa.

La respuesta de los periodistas

Eduardo Feinmann, desde su programa en Radio Mitre, le contestó a Navarro y dijo: “Si me llega a pasar algo, hago responsable a Roberto Navarro, a Cristina Kirchner y a todo el gobierno. Lo que dijo es una incitación a la violencia y a cometer delitos, a que vengan a pegarnos o a matarnos”.

“Creo que hay una desesperación ante las toneladas de pruebas que desnudan lo que es el kirchnerismo. Se les está cayendo el relato. Intentan tapar eso incitando a fanáticos a que salgan a parar a ciertos periodistas como Jorge Lanata, Majul, Leuco y yo. Periodistas que lo único que estamos haciendo es describir los delitos de Cristina Kirchner y mostrar las intervenciones del Fiscal Luciani”, agregó.

Viale también respondió y dijo: “Avisen cuándo es el escrache. Fuera de joda, esto es incitación a la violencia. Lo que denota es una desesperación tremenda”.

Por su parte Majul expresó al respecto: “No hay que dejar pasar lo que dijo el mercenario de Roberto Navarro. Como dijo Jony Viale, hago responsable a Roberto Navarro y Cristina Kirchner si me pasa algo”.