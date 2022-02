Reina “blue”: hay pocas chances de que la Corte emita un fallo antes de la Fiesta Nacional de la Vendimia

El tiempo se ha vuelto el principal enemigo de la “reina paralela” de Guaymallén, Julieta Lonigro. Lo sabe el abogado que la representa a ella y a la Comisión de Reinas Nacionales de la Vendimia (Corenave), que buscan su participación en los actos principales de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2022. Por eso, el letrado Maximiliano Legrand presentó ayer un pedido desesperado para que la Suprema Corte de Mendoza apure sus tiempos y emita sentencia antes de la Vía Blanca, al menos, para que Lonigro pueda participar del desfile y de la elección de la corona nacional en el Frank Romero Day.

La Corte tiene como plazo máximo para resolver 60 días hábiles, desde el momento en que el expediente haya recorrido todas las instancias procesales previas. Un detalle: ayer se conoció que se hizo lugar al pedido del fiscal de Estado Fernando Simón de consultar al Gobierno provincial, como autoridad de aplicación de las leyes de patrimonio cultural y encargada de la organización de la elección de la soberana vendimial. La respuesta del Gobierno no llegará antes del fin de semana y los tiempos de resolución se estiran más.

“Hoy (por ayer) vamos a pedir que dicte sentencia. Vamos a ver si la Corte llega a resolverlo pronto. La vista al Gobierno lo decidirá la Corte, si lo considera una medida procedente”, dijo Legrand a Los Andes.

Otro elemento que podría demorar la decisión es que la Corte considerara necesario pedir más elementos de prueba. “Creo que no sería necesario producir más prueba, porque los hechos ya están discutidos. Es muy claro como es el conflicto: hay una ordenanza, el municipio de Guaymallén estaría negando todo tipo de participación a una reina en representación de la comuna y Julieta Lonigro fue electa, eso nadie puede negarlo”, explicó el abogado.

Las formalidades deberían darse por cumplidas cuando llegue la respuesta del_Gobierno y empezarían a correr los plazos. “Como es una medida precautoria, podría resolverse antes, porque la causa no tiene hechos controvertidos y no es compleja. Estamos esperando que se resuelva antes de la Vía Blanca, que se realiza el 4 de marzo”, dijo Legrand.

Los 60 días hábiles se dividen en partes iguales por la cantidad de magistrados que deben emitir voto en el fallo. En este caso, como la encargada de decidir es la sala 2 de la Corte (conformada por Mario Adaro, Omar Palermo y José Valerio), el plazo se divide por tres: cada uno tiene un máximo de 20 días hábiles, es decir, cuatro semanas cada uno.

Un solo supremo que se tome los 20 días para resolver alcanza para que el fallo llegue después de realizada la Fiesta Nacional de la Vendimia 2022. Los conocedores de la rosca judicial indican que, hasta ayer, el tema todavía ni se habla entre los tres protagonistas y que ni siquiera han visto el expediente, porque todavía no le llega el turno de decidir.

Esos mismos observadores sostienen que parece difícil que la decisión llegue antes del 4 de marzo y si el milagro sucediera, la Municipalidad de Guaymallén podría recurrir el fallo. “El Intendente no está diciendo que espera el fallo de la Justicia y que lo acatará. Se muestra decidido a no dar brazo a torcer, por lo que no se descarta que presente un reclamo y no parece haber un costo político a pagar por esta situación; él no tiene permitida otra reelección” dicen.

El antecedente que mantiene la esperanza

Hace 32 años un departamento decidió no hacer festejos vendimiales. Un grupo de vecinos decidieron hacer su elección popular y esa soberana compitió en el Frank Romero Day. Ese antecedente es el que agitan el abogado Maximiliano Legrand, Julieta Lonigro y Corenave para ganar el debate.

Fue en 1990, cuando el entonces intendente de Tupungato José Martínez, decidió no hacer los festejos vendimiales por la crisis económica que se vivía en el país. Recordemos que en el ‘89 se desató la hiperinflación que socavó el mandato de Raúl Alfonsín y que el entonces presidente Carlos Menem todavía no le encontraba la vuelta a la economía: fue en 1991 que apareció el plan de convertibilidad.

El 24 de febrero de 1990, en la fiesta organizada por esa comisión de vecinos, resultó elegida Alejandra Carletti; al otro día, por decisión del gobierno de José Octavio Bordón, la soberana participó de la Bendición de los Frutos y, por supuesto, también de Vía Blanca, Carrusel y de la elección de la soberana vendimial.