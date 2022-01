La polémica de la reina no oficial de Guaymallén irá a la Corte Suprema

La polémica de Vendimia por la reina no oficial de Guaymallén continúa y cada vez escala más alto. Ahora, tras la negativa a los dos recursos administrativos presentados en el municipio, la Comisión de Reinas de Guaymallén (Coreguay) confirmó a Los Andes que presentará una acción ante la Corte Suprema de Justicia de Mendoza. El objetivo es que se reconozca a la “reina paralela” como soberana oficial, y que pueda participar de las actividades de la Fiesta de la Vendimia 2022 junto al resto de las reinas de cada departamento.

Lo que empezó con la decisión del Concejo Deliberante de Guaymallén, de eliminar la tradición de elegir reinas, desató un sinfín de capítulos. En este caso, la (Coreguay) confesó que “ya ingresó la precautoria en la Suprema Corte”. Así lo reveló Paula García, representante de la entidad, reina del municipio en 2007 y reina Nacional de la Vendimia de ese año; además de una de las principales impulsoras de la “Vendimia del Pueblo”, el evento no avalado por el municipio en el que se eligió a Julieta Lonigro como soberana de Guaymallén.

Tras la elección de la “reina no oficial” hace casi un mes, la Coreguay se había presentado en la Cámara de Senadores de la Provincia con un proyecto de resolución, que solicitaba explícitamente que se reconociera y distinguiera a las reinas distritales, y claro, a la soberana “elegida por el pueblo”. Sin embargo, el nuevo intento por oficializar a Julieta Lonigro fracasó, ya que el proyecto pasó a comisión por segunda vez consecutiva.

“Creo que es una cuestión de estrategia que está usando el municipio, que la utiliza el estado en general, porque ellos pueden demorarse todo lo que quiera que no tienen consecuencias”, manifestó a Los Andes el doctor Maximiliano Legrand, abogado de la Comisión de Reinas de Guaymallén. Y así lo explicó: “En la Justicia al menos se tiene una respuesta en algún momento, en algunas ocasiones razonables. Los administrativos son además de lentos, ineficaces, son una burla a la gente. He visto casos que demoran años y años. En realidad esta ineficiencia que tiene el estado en la parte administrativa, es su herramienta estratégica”.

Para el letrado, el gobierno departamental está demorando una resolución a propósito, sabiendo que sus representadas –la Coreguay- corren a contrarreloj con sus intenciones: que la reina departamental participe de los actos oficiales de la Fiesta de la Vendimia 2022. “Nunca el intendente o el Concejo Deliberante respondieron, no se han expedido al respecto por los reclamos. Entonces nosotros hemos iniciado un reclamo porque lo que nos queda es ir a la instancia judicial”, aclaró Legrand.

Por eso, la intención de esta acción es que la Corte Suprema inste al municipio de Guaymallén a que resuelva lo antes posible el reclamo de la Coreguay: “Hemos ido de manera precautoria, a fines de evitar que el acto administrativo, la falta de respuesta, ocasione un daño al derecho de las peticiones. Al no responder y no resolver nada, y faltando tan poquito para la Vendimia, es muy probable que ni siquiera se pueda acceder a un pronunciamiento antes que se vulnere el derecho”, detalló el abogado. Paula García coincidió, y manifestó que “acá hay un derecho que está haciendo alterado para con una mujer, que viene de un departamento y que representa un departamento, elegida legítimamente por su pueblo y bajo escribano público, tal cual como se le pide al resto de las reinas al momento de llegar a provincia”.

La referente de las reinas insistió, además, con que “eliminar y prohibir no son las palabras ni las acciones apropiadas para una época donde la mujer quiere ser cada vez más visible, y ocupar cada vez más espacios y roles donde pueda ser realmente protagonista”, en referencia a la decisión del Concejo Deliberante de Guaymallén. Mientras esperan cómo avanza la causa en la justicia, la Comisión de reinas tiene “enormes expectativas, estamos expectantes para ver qué pasa desde lo legal, esperaremos con mucha actitud positiva los resultados”, según reconoció la ex soberana.

Además, adelantó que si esta nueva instancia vuelve a ser negativa para el objetivo de la Coreguay, “seguiremos haciendo camino y generando instancias para que si no puede ser este año, el próximo sí el resto de las mujeres de Guaymallén puedan tener la misma posibilidad y el mismo derecho a participar que las chicas del resto de los departamentos”. “Sabemos que sea cual sea el resultado vamos a seguir trabajando para crear un cambio de paradigma, que es lo que tanto se está cuestionando hoy por hoy”, completó la Reina de la Vendimia Nacional en 2007.

Ante la consulta de Los Andes, el municipio de Guaymallén continuó con un marcado silencio y respondió que “no se van a emitir opiniones al respecto”. Pese a ello, el abogado Maximiliano Legrand confía en que la Suprema Corte de Justicia obligará al gobierno departamental a no dilatar más la solución: “Yo creo que sí, que se va a poder resolver por sí o por no. Es abrumador el peso de los argumentos que hay para pedir que no se anule la elección de la reina”.

Como referente de la Coreguay, Paula García finalizó con un mensaje contundente: “Esperamos y deseamos que en marzo nuestra reina departamental pueda participar de las actividades oficiales, y pueda estar en el Teatro Griego Frank Romero Day, como el resto de las mujeres representantes de los departamentos que sí tienen la posibilidad”.