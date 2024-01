Regalías mal liquidadas: Mendoza espera una decisión clave de la Ofephi por un reclamo millonario a YPF

El Gobierno provincial aguarda que avance la resolución de un reclamo por regalías mal liquidadas por parte de YPF en la compra de crudo, conflicto sobre el que se debe expedir la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi), que creó hace 2 años una comisión para estudiar el caso, y en el cual Mendoza espera un resarcimiento que orillaría los U$S 250 millones según datos extraoficiales.

Si bien al día de la fecha la Provincia no tiene actualizado el cálculo del posible perjuicio, el reclamo abarca desde 2020 en adelante, y en su momento, el propio Gobierno aseguró que Mendoza debería recibir unos U$S 58 millones más por año por regalías. A febrero del 2022, el cálculo oficial ya superaba los U$S 150 millones.

Siguiendo ese cálculo, este número podría rondar los U$S 250 millones, pero en el Poder Ejecutivo prefieren no hablar de montos actualizados. “No estamos en condiciones de dar un número aproximado porque hay que esperar informes. No es lineal el cálculo”, aseguró el director de Hidrocarburos, Estanislao Schilardi.

El funcionario comentó a Los Andes de igual forma que esperan una resolución lo más rápida posible del organismo, teniendo en cuenta que advierten perjuicios por dos vías en el ámbito petrolero. Por un lado, el barril de petróleo “criollo” que por años ha “planchado” el precio por debajo de los valores internacionales -lo que ha hecho caer también las regalías-. Por el otro, también denunció que otras provincias han recibido pagos “superiores” con respecto a Mendoza de entre un 5 y un 10% por parte de la empresa de bandera, por cada unidad de barril de petróleo.

Regalías “mal liquidadas”

Schilardi explicó que el tema de las regalías mal liquidadas proviene del cálculo de precio por transferencia interna, que es el que “se autocompra” YPF, ya que la empresa produce crudo por un lado y se lo “compra” por el otro lado, para refinarlo.

“La normativa marca que ese precio de transferencia debe ser acorde al mercado; y para la Provincia es importante porque repercute en las regalías. No es lo mismo vender un barril a U$S 70 que a U$S 50″, expresó el funcionario.

En este sentido, marcó que la hipótesis del Gobierno reside en que YPF “ha tenido un comportamiento de tratar de ‘tirar precios hacia abajo’ para liquidar menos, es decir, hacer un ‘abuso de posición dominante’”, sobre todo porque en Mendoza, el 95% del crudo que se produce va a la refinería de Luján, particularmente a YPF.

Estanislao Schilardi, director de Hidrocarburos de Mendoza.

“YPF termina siendo en cierto sentido un formador de precios, porque el mercado que conforma YPF con lo que les paga a los productores independientes, termina siendo referencia del precio de transferencia”, agregó Schilardi.

De esta manera, expresó que desde el 2020 se inició un estudio en conjunto desde el ministerio de Energía, con la Administración Tributaria Mendoza (ATM) y el ministerio de Hacienda, que luego se hizo concreto en un reclamo administrativo presentado ante la Ofephi, una vez que surgieron dudas con ese precio de transferencia.

No obstante, por el momento el planteo es meramente administrativo, y esperaran a la resolución de la Ofephi para ver si presentan o no alguna demanda directamente ante la Justicia.

Mientras tanto, en 2021, meses antes del planteo al organismo, surgió un acuerdo de plan de inversiones de YPF, en el cual también se incluyó una fórmula, que es la que está en tela de juicio, particularmente por la Provincia, y marca que el precio de referencia por transferencia interna “debía ser revisado por la Ofephi”, recordó Schilardi.

Es el punto 4.2 del acuerdo, cuyo título es “Operaciones DUPI” (ndr: transferencias sin precios) el que establece que, “a los efectos del cálculo, liquidación y pago de regalías y cánones correspondientes a la producción de la provincia de Mendoza con destino a ulteriores procesos de industrialización y dado que la Ofephi ha conformado una comisión específica para el tratamiento de este tema, las partes convienen discutir este punto dentro de dicha comisión a efectos de alcanzar acuerdos sobre este tema”.

Y agrega que “en el supuesto de resolverse el diferencio en las condiciones expresadas, la Provincia dará por concluidas las actuaciones iniciadas (...) En caso contrario, la Provincia continuará con los trámites iniciados en los expedientes antes mencionados”.

La otra parte del convenio, establecía inversiones en la refinería de Luján de Cuyo, más la exploración de la lengua norte de Vaca Muerta, que está en proceso; y el avance en proyectos de recuperación terciaria en Chachahuén Sur y Cerro Morado Este.

En este sentido, Schilardi marcó que dichas inversiones “se han hecho”, tanto las de la refinería, como las de Vaca Muerta y los proyectos de recuperación terciaria. “Sobre esos temas no nos quejamos, se está dando todo tal cual se acordó en su momento”, agregó.

Sin tiempo estimado y sin apuro mendocino

En otro orden, el director de Hidrocarburos mencionó que esperan ese estudio de la Ofephi “con una mirada objetiva” a través de esa comisión especial, que si bien se creó a comienzos del 2022, hasta el momento no ha tenido grandes avances.

No obstante, tampoco hay buenos augurios para que se acelere la resolución ahora, teniendo en cuenta que el organismo está integrado por las 10 provincias que realizan emprendimientos de exploración y explotación de gas y petróleo y a fines del 2023 hubo cambios de gobiernos de las jurisdicciones. Además de Mendoza, integran la Ofephi Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén, La Pampa, Salta, Jujuy y Formosa.

“Una vez que esté resuelto todo, veremos qué camino toma Mendoza”, afirmó Schilardi.

Por otro lado, un organismo que está pendiente de esta situación es Fiscalía de Estado, que si bien no ha tomado intervención en el tema, sigue de cerca el reclamo presentado por Mendoza ante la Ofephi. Se especula además que en las próximas semanas podría haber una reunión entre el fiscal de Estado, Fernando Simón; y la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, para evaluar posibles medidas alternativas si no avanza la Ofephi a favor de Mendoza.

Al margen, marcaron desde Fiscalía de Estado que YPF se defendió, pero que de igual manera “no ha habido actualización del monto, ni se ha sacado otra cuenta posterior”.

En tanto, desde la empresa YPF no dieron declaraciones, y se limitaron a informar que el punto 4.2 del acuerdo con Mendoza “está vigente” y es estudiado por la Ofephi.

¿Discriminación?

Schilardi, en otro orden, también señaló que dentro del análisis de la Ofephi, y en base al resto de las presentaciones de las provincias, “se ha notado que en Mendoza el precio del barril es el más bajo comparado con las demás jurisdicciones; y el impacto es que además de perder regalías por la producción actual, también puede impactar en proyectos a futuro”.

En este sentido, marcó que las diferencias entre los precios de “compra” del barril de crudo, rondan entre un 5 y un 10% en algunos casos. “Hoy un barril se está pagando entre U$S 50 y U$S 55 dólares, por lo que la diferencia se da entre U$S 2,5 a U$S 5 en cada barril con respecto a otras provincias, lo que impacta a gran escala”, resumió.

“Para viabilizar los proyectos tienen que ser rentables, y sin dudas el precio es un ‘driver’ de esa realidad, por lo que tenemos que ser competitivos, y el precio de compra tiene que ser al menos similar al del resto”, consideró.

Y marcó, en base a la situación de cambio de Gobierno Nacional: “Hay que ver como se acomoda todo. Las refinerías se financian con el precio del combustible, que estuvo planchado durante muchos años, lo que generó que se reprimiera toda la cadena de inversión, ya que las refinerías pagaban un precio del barril a precio más bajo que el internacional. Ahora con nuevos precios, esperamos un impacto más positivo con el aumento del precio del barril”.