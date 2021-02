Reforma constitucional: el Gobierno quiere arrinconar al PJ en el recinto

Tras el comunicado oficial del PJ en rechazo de la reforma de la Constitución, el Gobierno decidió jugar fuerte: continuará el debate en la Legislatura y la intención es llevar la iniciativa al recinto para que el peronismo explique su negativa. “En ese comunicadito no hay ningún argumento”, disparó el mandatario ayer en Las Heras (ver tapa), masticando bronca.

Así las cosas, y tal como estaba agendado, hoy se hará la presentación oficial del proyecto ante una comisión conjunta de diputados y senadores que integran la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC). El lugar elegido es el Auditorio Ángel Bustelo, pero el público al que le hablará el ministro Víctor Ibáñez será será solo de oficialistas. En el peronismo, como se preveía, le confirmaron a Los Andes que no participarán de la actividad.

La estrategia del Gobierno es mantener el tema en la agenda y para eso Suárez pulía los detalles ayer con sus espadas legislativas. El vicegobernador Mario Abed es quien tiene la tarea de liderar la contienda no sólo por ser uno de los hombres de confianza del Gobernador, sino porque el proyecto ingresó por la Cámara de Senadores, órgano que él preside.

Ante la decisión de sostener la hoja de ruta trazada, las próximas 10 semanas serán de un debate que tendría lugar los jueves (se definirá hoy), mientras que los miércoles continuarán los encuentros habituales de LAC. Ibáñez, ministro de Gobierno y autor del texto, será el encargado de abrir el acto de hoy y expondrá sobre los aspectos generales de la reforma, que además del PJ ya cosechó el rechazo de Protectora y el PD.

El objetivo del oficialismo es obtener el despacho, para el cual hay mayoría radical en LAC, y tratarlo a fines de abril, respetando el cronograma previsto antes de la negativa ya oficializada por el peronismo. “No nos van a marcar la agenda”, despotricaron desde el bloque oficialista del Senado contra la postura del PJ.

Una sesión a altas temperaturas

Si bien faltan varias semanas, por los pasillos legislativos los comentarios sobre cómo será esa futura sesión del Senado votando el despacho copaban ayer las oficinas. En el oficialismo la visión era unánime: el Gobierno no dejará pasar el desaire y buscará “exponer” al peronismo en el recinto legislativo.

Como si fuera el Coliseo de Roma, pretenderá avanzar en una discusión a la que el justicialismo tiene como opción no asistir para evitar el escarnio; o sentarse y esperar a que les larguen los leones. La sesión será una y tendrá lugar un martes (podría ser el 20 o 27 de abril), tal como desarrolla los debates el Senado. Al no haber dos tercios para avanzar, está claro, no pasará a Diputados.

Pese a esto, el proyecto de la reforma puede llegar a esa instancia porque Cambia Mendoza tiene quórum propio. Y ahí, de llenarse las bancas peronistas, la batalla ante las fieras promete altísimo voltaje discursivo. Más de uno querría alquilar balcones para no perdérselo.

Las mujeres radicales alzaron la voz

Uno de los puntos innegociables para el Gobierno era la incorporación de derechos y la igualdad real de oportunidades para mujeres y varones. Ante la negativa del peronismo, algunas legisladoras radicales mostraron su descontento porque estos puntos no serán modificados de la Carta Magna provincial.

“Estamos esperando que la oposición recapacite y de un lugar para que los mendocinos y las mendocinas puedan decidir si se reforma la Constitución, que tiene más de 100 años. Y en donde por ejemplo los derechos políticos y civiles de las mujeres han cambiado en todo este tiempo y tenemos mucho derecho a manifestarnos”, manifestó la diputada María Jose Sanz, quien además es vicepresidenta de la UCR de Mendoza.

Cecilia Rodríguez, presidenta del bloque radical en la Cámara de Diputados, también se mostró en desacuerdo con la postura del PJ porque considera que la Constitución actual “tiene muchos puntos para ser reformados, algunas cuestiones son de fondo como tienen que ser la incorporación de igualdad de género y el equilibrio fiscal como principio rector hacia las cuentas públicas del Gobierno y todos sus poderes. Esos puntos deberían discutirse”.