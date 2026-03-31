Citan a indagatoria al dueño de Sur Finanzas por un millonario esquema de lavado vinculado a la AFA

El Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora, citó a declaración indagatoria a Maximiliano Ariel Vallejo , propietario de la financiera Sur Finanzas , en el marco de una investigación por presunta asociación ilícita y lavado de dinero .

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Según la fiscalía, Vallejo habría liderado una estructura destinada a blanquear fondos provenientes, en gran medida, de entidades del fútbol argentino.

Las audiencias están programadas para iniciarse el próximo 5 de mayo y se extenderán hasta finales de junio. Además de Vallejo, la justicia imputó a otras 13 personas, incluyendo a su madre, Graciela Vallejo , y a su pareja, Maite Lorenzo , bajo cargos de coautoría en lavado de activos.

Entre los empleados citados figura Micaela Sánchez , tesorera de la firma, a quien se acusa de intentar entorpecer la causa ocultando una computadora con información clave.

La investigación, impulsada por la fiscal Cecilia Incardona y la PROCELAC , sostiene que Vallejo construyó su influencia en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) de la mano de su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia .

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Se sospecha que la AFA recomendaba a los clubes utilizar los servicios de Sur Finanzas para obtener liquidez, llegando incluso a depositar fondos de los derechos de televisión en cuentas de la financiera.

El esquema delictivo habría operado mediante diversas prácticas financieras abusivas contra clubes como Banfield, San Lorenzo de Almagro, Argentinos Juniors y Temperley.

Entre las maniobras detectadas figuran descuento de cheques con tasas excesivas aprovechando la necesidad de los clubes, suscripción de préstamos usurarios con intereses que superaban los límites legales y uso de contratos de sponsorización simulados que servían como fachada para mover dinero ilícito.

El volumen de las operaciones bajo sospecha es de una magnitud sin precedentes: la justicia estima el lavado en más de 108 millones de dólares.

Por su parte, una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) reveló una evasión impositiva de 3.327 millones de pesos, detectando movimientos por un total de 818.000 millones de pesos realizados a través de contribuyentes apócrifos y monotributistas sin capacidad económica real.

Ante la gravedad de los cargos, el juez Armella dispuso medidas cautelares severas, incluyendo la prohibición de salir del país para los imputados y la inmovilización de sus cuentas bancarias y billeteras virtuales. Asimismo, se ordenó el secuestro de diez vehículos de alta gama, entre los que destacan modelos de marcas como Audi, Mercedes Benz y Alfa Romeo, vinculados tanto a Vallejo como a la empresa Sur Finanzas.