AFA: la Justicia procesó a Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino y los embargó en $350 millones

La Justicia avanzó en la investigación por presuntas retenciones indebidas de aportes en la Asociación de Fútbol Argentino ( AFA ) y resolvió procesar al presidente Claudio "Chiqui" Tapia y al tesorero Pablo Toviggino , quienes además continúan con restricciones para salir del país previo al Mundial 2026.

Otra vez "no": la Justicia le negó a Claudio "Chiqui" Tapia salir del país mientras avanza la causa

La medida fue tomada por el juez en lo Penal Económico Diego Amarante, quien consideró que hay elementos probatorios suficientes y que además les dictó un embargo de 350 millones de pesos sobre sus bienes . También fueron procesados Nicolás Malaspina, Claudio Blanco y Marcelo Lorenzo.

La decisión firmada en las últimas horas dispuso el procesamiento sin prisión preventiva de los imputados. No obstante, afirmó que “existen elementos suficientes para vincularlos prima facie con el delito de apropiación indebida de tributos agravado y de recursos de la seguridad social”.

Además, el magistrado ordenó el embargo sobre los bienes de los acusados como parte del avance del expediente judicial, en el marco de una causa que apunta a irregularidades vinculadas a aportes y recursos del sistema, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

En el caso de Tapia y Toviggino, la resolución también mantiene la prohibición de salida del país , una restricción que ya regía y que continuará vigente mientras se desarrolle el proceso.

Las reglas que deberá cumplir Claudio “Chiqui” Tapia

Según informó Clarín, el magistrado les impuso cuatro reglas de conducta a cumplir:

1) La obligación de no ausentarse de sus domicilios por más de 72 horas sin informarlo al tribunal; 2) la prohibición de modificar sus lugares de residencia sin notificarlo al Tribunal; 3) la obligación de presentarse cada vez que se lo requiera; y 3) mantener una comunicación constante con sus abogados para cumplir con las citaciones de la justicia.

De esta manera, la decisión se transforma en el primer procesamiento que reciben los "dueños del fútbol argentino" que atraviesan otras causas judiciales donde se investigan los movimientos de dinero de la AFA.