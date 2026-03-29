Claudio "Chiqui" Tapia celebró nueve años en la AFA en medio de fuertes críticas y causas judiciales

Claudio "Chiqui" Tapia alcanzó este domingo los nueve años como presidente de la Asociación de Fútbol Argentino ( AFA ), en un contexto marcado por investigaciones judiciales por presunto fraude que generan tensión en la previa del Mundial 2026 .

Allanaron las sedes de la AFA por el presunto desvío de fondos a sociedades fantasma

Otra vez "no": la Justicia le negó a Claudio "Chiqui" Tapia salir del país mientras avanza la causa

El dirigente eligió sus redes sociales para destacar el aniversario de su gestión, donde publicó una imagen suya acompañada por el mensaje “Siempre por más” , en medio de críticas de parte de los hinchas argentinos por su “pésima” conducción del fútbol local.

Desde la AFA remarcaron que, desde su llegada el 29 de marzo de 2017, se logró ordenar la institución tras un período de crisis, con avances en la estructura interna, fortaleciendo los vínculos con clubes y ligas y una mayor participación del interior del país.

Además, destacaron la modernización administrativa mediante la incorporación de herramientas tecnológicas y mejoras en los procesos de control y gestión.

En el plano deportivo, se señaló la recuperación del protagonismo internacional de la Selección argentina, junto con el desarrollo de los seleccionados juveniles y del fútbol femenino, bajo un esquema de identidad, continuidad y planificación a largo plazo.

En lo económico, el comunicado indicó un incremento de ingresos comerciales, acuerdos estratégicos y una administración que permitió sostener las competiciones e invertir en infraestructura y capacitación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tapiachiqui/status/2038302559589269845?s=20&partner=&hide_thread=false Siempre por más pic.twitter.com/FVDTil7XRp — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) March 29, 2026

La AFA ensuciada con causas judiciales

La actualidad institucional convive con causas judiciales. El juez en lo penal económico, Diego Amarante, rechazó el pedido de Tapia para salir del país por 60 días en una causa por presunta retención indebida de aportes, al considerar que “la imprecisión de los motivos alegados” y la falta de documentación actualizada impiden flexibilizar la medida.

En paralelo, el juez federal Adrián González Charvay ordenó allanamientos en Viamonte y Ezeiza en una investigación por el presunto manejo de fondos a través de la empresa TourProdEnter, vinculada a Javier Faroni. El expediente alcanza también al tesorero Pablo Toviggino por la presunta relación con una propiedad en Pilar y posibles desvíos.

Además, el Gobierno dispuso una veeduría por 180 días. Los designados Rubén Miguel Pappacena y Agustín Ortiz de Marco analizarán balances, contratos, aportes y vínculos comerciales.