29 de marzo de 2026 - 14:56

Claudio "Chiqui" Tapia celebró nueve años en la AFA en medio de fuertes críticas y causas judiciales

El presidente del fútbol nacional publicó una foto suya y aclaró: “Siempre por más”. Por mientras, la mayoría de los hinchas argentinos se muestran disconformes por el rumbo que tomó el fútbol local.

Fútbol. Claudio Chiqui Tapia.

Fútbol. Claudio "Chiqui" Tapia.

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Claudio "Chiqui" Tapia alcanzó este domingo los nueve años como presidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), en un contexto marcado por investigaciones judiciales por presunto fraude que generan tensión en la previa del Mundial 2026.

Leé además

Claudio Chiqui Tapia sigue siendo el centro de la controversia en el ámbito deportivo. 

Otra vez "no": la Justicia le negó a Claudio "Chiqui" Tapia salir del país mientras avanza la causa
Predio de la AFA en Ezeiza

Allanaron las sedes de la AFA por el presunto desvío de fondos a sociedades fantasma

El dirigente eligió sus redes sociales para destacar el aniversario de su gestión, donde publicó una imagen suya acompañada por el mensaje “Siempre por más”, en medio de críticas de parte de los hinchas argentinos por su “pésima” conducción del fútbol local.

AFA remarcó los logros del Chiqui Tapia

Desde la AFA remarcaron que, desde su llegada el 29 de marzo de 2017, se logró ordenar la institución tras un período de crisis, con avances en la estructura interna, fortaleciendo los vínculos con clubes y ligas y una mayor participación del interior del país.

Además, destacaron la modernización administrativa mediante la incorporación de herramientas tecnológicas y mejoras en los procesos de control y gestión.

En el plano deportivo, se señaló la recuperación del protagonismo internacional de la Selección argentina, junto con el desarrollo de los seleccionados juveniles y del fútbol femenino, bajo un esquema de identidad, continuidad y planificación a largo plazo.

En lo económico, el comunicado indicó un incremento de ingresos comerciales, acuerdos estratégicos y una administración que permitió sostener las competiciones e invertir en infraestructura y capacitación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tapiachiqui/status/2038302559589269845?s=20&partner=&hide_thread=false

La AFA ensuciada con causas judiciales

La actualidad institucional convive con causas judiciales. El juez en lo penal económico, Diego Amarante, rechazó el pedido de Tapia para salir del país por 60 días en una causa por presunta retención indebida de aportes, al considerar que “la imprecisión de los motivos alegados” y la falta de documentación actualizada impiden flexibilizar la medida.

En paralelo, el juez federal Adrián González Charvay ordenó allanamientos en Viamonte y Ezeiza en una investigación por el presunto manejo de fondos a través de la empresa TourProdEnter, vinculada a Javier Faroni. El expediente alcanza también al tesorero Pablo Toviggino por la presunta relación con una propiedad en Pilar y posibles desvíos.

Además, el Gobierno dispuso una veeduría por 180 días. Los designados Rubén Miguel Pappacena y Agustín Ortiz de Marco analizarán balances, contratos, aportes y vínculos comerciales.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Kimi Antonelli, el líder más joven de la Fórmula 1.

Cómo quedó el Campeonato de la Fórmula 1 tras la victoria de Kimi Antonelli en Japón

Franco Colapinto, piloto de Alpine.

"No entiendo esto": la cruda reacción de Franco Colapinto tras terminar 16° en el GP de Japón

Milagro en Suzuka: Oliver Bearman sobrevivió a un choque de 50G tras esquivar a Franco Colapinto.

Oliver Bearman chocó a más de 50G al esquivar a Franco Colapinto y salió rengueando en Japón

F1: Kimi Antonelli es el puntero más joven de la historia tras un triunfo aplastante en Japón.

Franco Colapinto terminó 16° en Japón y Antonelli es el nuevo líder del Mundial de F1 tras triunfar en Suzuka