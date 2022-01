Recaudación municipal con hasta 40% más: Junín, Luján y Lavalle en el podio de las tasas con mayor aumento

Todo estado recauda y los municipios no son la excepción. La grilla de tributos locales comienza a regir desde el 1 de enero y no todos aumentan ni la misma cantidad ni de la misma forma aunque en general oscila entre el 30 y 35% según un relevamiento que realizó Los Andes.

Algunos habitantes no verán cambios con respecto al 2021 en sus boletas municipales como son los que viven en Tupungato y La Paz y otros como los que viven en San Carlos verán una baja. Mientras que en el otro extremo están Junín, Luján y Lavalle como las comunas con aumentos más altos.

La inflación marca la pauta de gastos del bolsillo cotidiano pero también de las arcas públicas que recaudan. Con las pautas del Presupuesto 2022 de la Provincia, los municipios avanzaron en sus tarifarias que empiezan a aplicarse en los territorios.

Casi todos los departamentos toman como base de cálculo la Unidad Tributaria Municipal (UTM) que es particular de cada comuna. Su valor es fijo y se especifica en lo que se denomina Ordenanza Tarifaria (puede variar la nominación) que se publica en el Boletín Oficial. Este instrumento no es otra cosa que la planilla con actividades, servicios y montos a pagar. En los casos de las propiedades suele ser un porcentaje en función de los metros cuadrados y el tipo de propiedad. No es lo mismo una casa, que una obra en construcción que un terreno baldío.

La inflación recae sobre esta unidad y al multiplicarla por la cantidad determinada que puede tener una actividad o servicio, es donde se manifiesta el aumento de la tasa municipal. Hay disparidad en este aspecto porque se observan unidades que no llegan a $1 y otras que rozan los $20. Godoy Cruz, Junín y Maipú aplican un monto fijo por tasa sin utilizar las UTM.

Con el 33% presupuestado para Mendoza (en base a Nación aunque lo hayan bochado en el Congreso), los aumentos de tasas municipales se ordenaron –puntos más, puntos menos- en función de ese indicador.

Gustavo Soto (Tupungato) ya avisó que no subirá las tasas porque los montos seguirán como en 2021 mientras que Fernando Ubieta (La Paz) seguiría en esa misma línea. “Si hay aumento en algunos rubros especiales será en cantidad de unidades tributarias, no en el monto de la unidad”, dijo. En Malargüe aún no hay precisiones y desde Tunuyán no contestaron a la consulta de Los Andes.

Los que no confían y subieron más

De acuerdo a lo que informaron los municipios a este medio, el que trepa con el incremento más alto es Junín. “El promedio es de un 40% de aumento y en algún otro rubro como cementerio y derecho de edificación es un poquito más. No trabajamos con unidad tributaria, es un monto en pesos fijo, siempre por debajo de la inflación”, explicó Leonardo Vanella, secretario de Hacienda de la administración que lidera Héctor Ruíz.

En Luján de Cuyo aumentan un 39%, con una quita de 64 tasas, y un menú de descuentos a actuales contribuyentes y a futuros. Quienes están al día tendrán un 10% menos en la boleta municipal, aplicarán un 15% si se realiza el pago anual y un 5% adicional si se adhiere a la factura electrónica, según explicó la coordinadora de Ingresos Públicos de Luján, Jimena Politino.

Sebastián Bragagnolo dispuso que se mantengan los beneficios en las actividades golpeadas por la pandemia. Y hay descuentos, por ejemplo, en aforos de construcción de hasta un 50% por 2 años a quienes inviertan en las zonas aledañas a los nuevos espacios recuperados como el Parque Urbano Luján, Parque Ferri y el Paseo de las Estaciones.

Un poco más abajo en los aumentos se ubica Lavalle con un 38% sobre sus tasas municipales. Según aclaró el intendente Roberto Righi no habrá descuentos “porque son de las más bajas de toda la provincias” y su impacto en los ingresos del departamento es de apenas 6%.

En los pagos de Daniel Orozco se acomodan también por arriba de la inflación aunque destacaron que pese a que la inflación está en el 50%, subieron el 37% en tasas por servicios (alumbrado, barrido, limpieza, residuos) y derechos de inspección de comercio, así como servicios especiales.

Al igual que en Luján, hay beneficios. Quienes abonen el pago anual y no tengan deuda, el descuento pasa del 7% actual al 10%. Y quien adhiera al boleto electrónico, se le aplica un 15%.

Desde Rivadavia, la comuna que comanda Miguel Ronco, dijeron escuetamente que habrá un 35% de incremento y “en algunos puntos hay cambios pero en determinadas cosas” aunque no dieron detalles. En General Alvear no se explayaron demasiado sobre las actividades que al 35% de aumento en las tasas y otras, al 30%.

En Godoy Cruz, al igual que en Junín, no hay unidad tributaria sino un monto fijo por ítem. Las subas que dispuso Tadeo García Zalazar oscilan entre el 30 y el 35% y “se ha evaluado en función de la coyuntura económica, porque si hay reducción de ingresos, hay que seguir acompañando”, dijo la secretaria de Hacienda Lorena Leitner. También hay beneficios en los pagos como exenciones en actividades que sufrieron el impacto de la pandemia y seguirán con el beneficio mientras dure la emergencia sanitaria.

Al ritmo, o por debajo, de la inflación proyectada

Vecinos y vecinas de San Martín y San Rafael tendrán un impacto del 33% en sus boletas municipales. En el departamento del sur provincial que administra Emir Félix no se prevén excepciones ni bajas porque “estamos entre las tasas más bajas de la provincia”.

Maipú es otro de los departamentos que no utiliza la unidad tributaria y subirá un 32% en promedio los valores de los servicios que presta. “No hay bajas y se mantienen las tarifas de diciembre 2021 para escuelas de verano y natatorios; como así también las tarifas de estacionamiento medido”, especificaron desde la administración de Matías Stevanato.

Un punto por debajo de ese aumento se ubica Guaymallén con un 31% sobre su unidad tributaria. Aclararon que se han incorporado actividades que aún no desembarcan, pero que esperan para tributar como el coworking (alquiler por turno de oficinas) entre otras.

La Ciudad de Mendoza subirá un 30% con descuentos similares a los de Luján. En el Distrito 33 (ex predio de la UCIM) hay un 50% en aforos de comercio y hasta un 100% en barrios como San Martín, Olivares con la intención de que regularicen sus comercios. Hay descuentos acumulativos que llegan hasta 20% a contribuyentes que cumplen y de hasta un 30% para los alojamientos con certificado EMETUR.

Entre los municipios que menos suben está Santa Rosa que aplicará un 25% de aumento. Mientras que en un caso particular como es el de San Carlos hay baja impositiva. La unidad tributaria tiene una reducción del 8% y pasa de $1,97 a $1,81. El punto a tener en cuenta en estas bajas no es la disminución en sí, sino la cantidad de unidades que se colocan a los servicios y actividades.

La disparidad en las tasas