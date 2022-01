Reapareció Ginés González García: “No hice nada incorrecto, quizá cometí alguna estupidez”

El exministro de Salud de la Nación, Ginés González García, reapareció este miércoles en la escena pública y defendió su gestión durante la pandemia de Covid-19, pese a la escandalosa renuncia por el vacunatorio VIP y la tardía negociación con Pfizer, entre otras cuestiones.

“Fue un dolor grande, algo difícil de ser superado; pero (estoy) con la tranquilidad de que no hice ninguna cosa que no estuviera habilitada, no hice nada incorrecto y eso se lo planteé a la Justicia. Quizá cometí alguna estupidez al admitir que diez casos, que se negaron a ser vacunados en el hospital Posadas, aparecieron en el ministerio, pero un día que yo no estaba, una cosa rara”, aseguró el exfuncionario en diálogo con radio Delta.

González García había quedado en el ojo de la tormenta cuando, en febrero de 2021, el periodista K Horacio Verbitsky destapó el vacunatorio VIP de los funcionarios y amigos del poder, cuando todavía gran parte de la población no podía acceder a la vacuna contra el Covid-19.

Ginés González García, exministro de Salud, renunció a su cargo por la vacunación VIP de funcionarios y amigos del poder. (Télam)

El escándalo se dio en el marco de la escasez de vacunas, de los rumores de vacunación por militancia política y del uso de locales partidarios para que voluntarios inscriban a la población para vacunarse.

Una vez hecho público el hecho derivó a que el presidente Alberto Fernández solicitara la renuncia a Ginés González García, quien tiempo después padeció distintos escraches.

Sobre los episodios que protagonizó, ahora el exministro de Salud declaró que “no pudo haber sido fortuito”.

“A la distancia pienso, y por ahí me lo dicen mucho, que fue una emboscada, una cama, pero ya pasó, yo no tengo pruebas, pero es raro, porque no soy ni amigo de (Horacio) Verbitsky, cosa que él dijo, y segundo no se vacunó porque era amigo mío, se vacunó porque tenía 79 años y estaba entre los que se vacunaban en ese momento, en esa edad. Es difícil de explicar, y después fue usado como bandera de combate por la oposición”, justificó.

Sobre la actualidad y la explosión de casos por la variante Ómicron, Ginés González García opinó que “antes había más respeto y miedo, hoy se perdió mucho, sobre todo en los jóvenes”.

“Se podrían haber hecho las cosas mejor, pero hoy Argentina está rankeada como uno de los países con mejores resultados en el mundo”, consideró.