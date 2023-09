Reapareció Cristina Kirchner, apuntó contra Javier Milei, culpó al FMI y le dio un tibio apoyo a Sergio Massa

Cristina Kirchner reapareció en público tras dos meses de silencio y a un mes de las elecciones generales para elegir presidente de la Nación. La vicepresidenta hizo su propia lectura de los resultados de las PASO en las que colocó a Sergio Massa como el principal adversario de Javier Milei y dejando fuera del ring a la candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich. En su discurso, Cristina también atacó la idea de la dolarización, responsabilizó al Fondo Monetario Internacional (FMI) por la devaluación y la suba de precios en la Argentina, así como también vinculó la escalada inflacionaria con la escasez de dólares.

Según informó Clarín, la presentación de la ex presidenta se dio en un escenario cerrado y reducido en la Escuela Justicialista Néstor Kirchner, que tiene capacidad para 400 personas. Allí hubo símbolos que se identifican con Javier Milei, como la inclusión de la palabra “casta” en el título de la conferencia. “De castas, herencias, derrumbes y futuro”, rezaba la frase plasmada en el escritorio que ocupó Fernández de Kirchner.

Cristina Kirchner reapareció en público tras dos meses de silencio. - Foto: Federico López Claro

En la zona estuvo cortado el tránsito desde temprano por la presencia de militantes de La Cámpora y de Kolina que llegaron temprano para demostrar su apoyo hacia la ex mandataria. Casi una cuadra se vistió con banderas, bombos y cánticos para seguir la exposición de la vicepresidenta a través de una pantalla gigante que se instaló casi en la puerta del edificio.

Sonriente y fiel a su estilo, Cristina subió al escenario, saludó con sus manos a los asistentes antes de arrancar con su explicación de por qué no había hablado después de PASO. “Qué iba a decir después de las elecciones, yo ya había dicho el resultado antes. Dije que iba a ser una elección atípica de tercios y que lo importante iba a ser el piso y no el techo”, se justificó la vicepresidenta.

Luego señaló que tras las PASO, los competidores para la elección del 22 de octubre “son los que tuvieron mejor piso; el candidato de La Libertad Avanza y de UP”, haciendo referencia al porcentaje que obtuvieron en forma individual.

Como no podía faltar, orientó sus duras críticas al gobierno de Mauricio Macri y resaltó que “había sido horrible” e incluso apuntó que la coalición opositora no pudo construir una mayoría, porque “nadie se acuerda bien del gobierno que fueron”.

También hubo mención al encuentro que mantuvo con Carlos Melconian en junio del pasado y apuntó cruda contra él, negó que ella hubiera sido quien solicitó la reunión con el ahora principal economista de Bullrich. Además, reveló que todo surgió a partir de un mensaje que había recibido Carlos Zannini de la Fundación Mediterránea que planificaba un plan económico.

Contra el FMI

En el avance de su discurso, Cristina Kirchner cargó contra el Fondo Monetario Internacional (FMI) y lo responsabilizó por la inflación que azota actualmente a la Argentina.

La ex presidenta dedicó gran parte de su exposición a atacar al FMI y aseguró que en la Argentina “los precios vienen aumentando por la devaluación impuesta por el Fondo Monetario”.

Luego, según publicó Clarín, Cristina se focalizó en un análisis de los datos del presupuesto de este año y remarcó que con esos números “es imposible usar la motosierra”, en referencia a lo sostenido por Milei en su campaña presidencial.

No obstante, evitó hacer referencia al fallo de la Cámara de Casación Penal que anuló su sobreseimiento en las causas Hotesur- Los Sauces y Memorándum con Irán, pero incluyó dentro de un grupo que denominó “planeros de lujo” a los jueces que no pagan el impuesto a las Ganancias. Y después en un contacto con la militancia dijo: “Muerta o presa no me van a callar nunca”.

Entre los presentes de la esfera política que asistieron al acto estuvo el gobernador Axel Kicillof junto a su vice Verónica Magario. También el ministro del Interior Eduardo “Wado” De Pedro, el intendente de Ensenada, Mario Secco, el viceministro de Justicia, Martín Mena.

Por otra parte se hicieron presentes el diputado Eduardo Valdés, Victoria Donda, el ministro de Desarrollo Social, Andrés “Cuervo” Larroque, la ex ministra de Defensa Nilda Garré, el diputado Itai Hagman y el senador Mariano Recalde. Sergio Massa no estuvo.

Seguí leyendo: