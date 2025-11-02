Razones sencillas para que la cuenta le siga dando bien a Cornejo

Desde hace mucho tiempo Alfredo Cornejo hace un culto del cálculo. Siempre le fue mejor sumando que dividiendo y eso se nota en los resultados que obtuvo en las últimas elecciones

Desde hace mucho tiempo Alfredo Cornejo hace un culto del cálculo. La matemática le marcó, por lo menos a partir de 2015, que había que sumar todo lo que se pudiera para ganar y por eso le ha ido tan bien.

Para las elecciones de 2025 primaba más que nunca el sencillo razonamiento de que no podía dividir a su propio electorado, que era mayoría en Mendoza y estaba tan a favor de Milei como en contra del peronismo kirchnerista. Entonces se comió los sapos de las diferencias con Javier Milei, apretó la mano del Presidente y batalló contra las dudas de la tropa propia, incluso después de la confirmación de la alianza con la Libertad Avanza, para convencer a todos de que esa era la única opción electoralmente segura.

Los resultados estuvieron de su lado y el gobernador lo sabía hace tiempo. Por eso Cornejo no padeció la campaña de 2025 como había sufrido la de 2023. La salida de Omar de Marchi de Cambia Mendoza y su postulación por fuera de la alianza oficialista garantizaba entonces una pérdida de votos que al final se confirmó en las urnas, más allá de la victoria.

Las cifras que ofrece Los Andes este domingo confirman los extremos del ciclo de Cornejo en los últimos tiempos. Aunque en todos los casos ganó, la división lo hizo ir para abajo (2023) y en cambio la suma lo hizo ir para arriba (2021 y 2025).

A la par, la "estabilidad" que ha alcanzado la imagen del gobernador en el electorado (eso dicen los encuestadores) ha sido hasta aquí la garantía de un plus a favor Cambia Mendoza, aunque los sellos que lo componen cambien.