Ramiro Marra quiere cerrar Pakapaka: “Dicen que los españoles eran malos y yo soy español”

El libertario Ramiro Marra, candidato a jefe de Gobierno porteño por La Libertad Avanza, volvió a generar polémica al criticar públicamente el canal infantil público Pakapaka, alegando que promueve una visión negativa de los españoles en la historia argentina.

En una entrevista en Extra TV, Marra destacó un supuesto comentario que le habría hecho un niño: “Un chico una vez me dijo que en Pakapaka decían que los españoles eran los malos y los argentinos eran los buenos”. Marra, que posee doble ciudadanía argentina y española debido a su ascendencia, argumentó: “Yo soy español, tengo el pasaporte español, mis abuelos son españoles. Ellos no eran malos y yo tampoco. Tratá de respetar a mi patria”.

La Libertad Avanza tiene las intenciones de privatizar la TV Pública en caso de ganar las elecciones.

El intercambio se inició cuando Marra expresó su intención de privatizar la TV Pública. El conductor del programa, Tomás Méndez, lo confrontó al respecto, afirmando que Pakapaka “es un gran canal, no lo viste, por eso decís lo que decís”. Marra respondió con su anécdota sobre el contenido del canal infantil.

El candidato referenciado en Javier Milei continuó defendiendo su postura: “Te cuento, yo soy español, tengo el pasaporte español, mis abuelos son españoles. Ellos no eran malos y yo tampoco”. Méndez señaló: “No vas a reconocer que murió el 90% de la población aborigen e indígena desde que llegaron los españoles” y Marra comentó: “No critiques a los españoles. Son esos juzgamientos. No entiendo dónde quieren llegar”.

“Es la historia objetiva”, respondió Méndez. “Es la historia contada de una manera, a mí me la contaron de otra y la tomé de otra manera”, insistió Marra.

“¿Y cómo te la contaron? ¿Qué se suicidó toda la gente? ¿Qué le regalamos todo el oro?”, comentó el periodista. ”Este es un país que en su Constitución Nacional recibe a toda la gente que quiere vivir en él. Mis abuelos son migrantes, vinieron de España. Nacieron mis padres, después yo. Por eso tengo la nacionalidad por sangre”, siguió Marra.

“¿Qué tiene que ver eso?”, cuestionó Méndez y el candidato culminó: “Están contando mal la historia. No me gusta cómo está contada la historia, no me gusta la parcialidad que le ponen a Pakapaka. Si a vos te parece que hay que contar la historia de una sola manera en un medio público, está bien, votá al kirchnerismo”.

Ramiro Marra sobre PakaPaka: “Mi mamá me dijo que bajan tendencia ideológica”

No es la primera vez que Ramiro Marra se refiere a PakaPaka. El domingo pasado adelantó que en caso de que Javier Milei gane las elecciones cerrarían la TV Pública. En medio de sus declaraciones comentó: “Mi mamá es profesora de historia y me dijo que en Pakapaka bajan tendencias ideológicas. Es una señora grande, imagínense, tiene mucha experiencia, y me dice que cuentan la historia de una manera particular. No soy un especialista en PakaPaka, perdón”.

Además, cuestionó que el Estado dedique recursos para PakaPaka. “Una cosa es hacerlo de forma privada y otra de forma pública con los impuestos. Si es PakaPaka para bajar una línea ideológica, está mal”, insistió.

SEGUÍ LEYENDO: