8 de junio de 2026 - 21:15

Quieren declarar el 5 de junio como el "Día Nacional de la Cultura Ricotera y el Pogo"

La iniciativa fue presentada por el diputado Esteban Paulón y propone conmemorar cada 5 de junio el legado artístico y cultural del Indio Solari.

La masiva e histórica misa ricotera del Indio Solari en San Martín en 2013.

La masiva e histórica misa ricotera del Indio Solari en San Martín en 2013.

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Marcelo Álvarez / Los Andes
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El diputado nacional Esteban Paulón presentó un proyecto de ley para instituir el 5 de junio como el Día Nacional de la Cultura Ricotera y el Pogo. La iniciativa es en homenaje a Carlos Alberto "Indio" Solari, fallecido el pasado 5 de junio a los 77 años.

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Por Martín Fernández Russo

El proyecto establece que la fecha será una conmemoración anual destinada a reconocer el legado artístico y cultural del músico y el fenómeno social generado alrededor de su obra. Además, el proyecto invita a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a adherir a la propuesta y desarrollar actividades vinculadas con la celebración.

El diputado nacional Esteban Paulón
El diputado nacional Esteban Paulón.

El diputado nacional Esteban Paulón.

El reconocimiento a un fenómeno cultural

En los fundamentos de la iniciativa, Paulón definió al Indio Solari como una de las figuras más relevantes de la cultura popular argentina y destacó el impacto que tuvo su producción artística a lo largo de varias generaciones. El legislador sostuvo que la obra desarrollada primero junto a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y luego como solista trascendió el ámbito estrictamente musical para convertirse en una referencia cultural y social.

Según argumentó, alrededor de sus canciones y recitales se consolidó una identidad colectiva conocida popularmente como cultura ricotera, caracterizada por símbolos, prácticas, formas de encuentro y sentidos compartidos que se mantuvieron vigentes durante décadas.

El proyecto también pone el foco en el pogo como una de las expresiones más representativas de esa comunidad de seguidores.

Paulón destacó que los recitales de Los Redondos y posteriormente los conciertos del Indio Solari convocaron a algunas de las mayores concentraciones musicales de la historia argentina y dieron lugar a experiencias colectivas que trascendieron el espectáculo artístico.

En ese marco, sostuvo que el pogo se convirtió en un símbolo de participación, pertenencia y celebración comunitaria dentro de la cultura popular.

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Los fundamentos de la iniciativa

El diputado recordó que el término pogo se popularizó inicialmente en la escena punk internacional durante la década de 1970. Además señaló que, en Argentina, el fenómeno adquirió características propias asociadas a la experiencia cultural construida alrededor de la obra del Indio Solari.

Asimismo, citó definiciones académicas que describen al pogo como una práctica colectiva vinculada a recitales y encuentros musicales, destacando su dimensión social y comunitaria. Según expresó, el objetivo del proyecto no es únicamente homenajear al músico, sino también reconocer a las generaciones de seguidores que contribuyeron a sostener y resignificar ese legado cultural a lo largo del tiempo.

Finalmente, Paulón explicó que la elección del 5 de junio responde a la fecha del fallecimiento del artista y busca preservar la memoria de una figura que, a su entender, dejó una marca profunda en la música argentina y en la cultura popular contemporánea.

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