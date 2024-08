Quién es Mariana Arce, la abogada que fue defensora de Alberto Fernández por menos de 24 horas

En medio de la polémica por la denuncia de violencia de género presentada por Fabiola Yañez , Alberto Fernández dio la entrevista al diario español El País, acompañado por la abogada Mariana Arce, que dejó de representarlo en menos de 24 horas y no llegó a asumir la defensa de forma oficial.

QUIÉN ES MARIANA ARCE

Mariana Arce, una abogada de 31 años con un perfil mediático en ascenso, había sido reconocida por su participación en varios ámbitos, desde representar a influencers y figuras mediáticas, hasta desempeñar funciones en la administración pública y la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Su colaboración con el expresidente fue breve, y el sábado pasado, Fernández presentó a Silvina Irene Carreiras como la encargada de su defensa en la causa iniciada por Yáñez.

El nombre de Arce también había resonado recientemente en el mundo del espectáculo debido a su relación con Alan Simone, exparticipante del reality Gran Hermano, y su posterior ruptura en medio de un escándalo mediático. Según trascendió, era su pareja antes de entrar al programa y la engaño con Sabrina Cortez.

La abogada estuvo en pareja con el expartitcipante de Gran Hermano, Alan Simone. Foto: Instagram.

En su perfil LinkedIn, ella destaca que es doctora en Derecho con amplia experiencia en la administración pública, un camino que empezó a transitar en 2011.

Allí enumera que fue auditora superior en Auditoría General de la Nación (AGN), colaboradora en asuntos de Derechos Humanos para ONU, enlace del Comité de Creación de Capacidades de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), asesora en temas jurídicos y legales, asesora en la gerencia de Administración y Finanzas, responsable de la Comisión Administradora (AGN), responsable de Comisión y Secretaría de Actas Titular y asesora en el Ministerio de Economía.

El perfil de LinkedIn de Mariana Arce. Foto: Captura.

La noticia de que fue defensora de Alberto Fernández por 24 horas la reveló el medio español El País: “Acompañado por la abogada Mariana Arce, Fernández dio el viernes a este diario la primera entrevista desde que estalló el escándalo”.

SU CARRERA EN POLÍTICA

En 2019 y 2023, Arce incursionó en la política, presentándose como precandidata a diputada provincial por la Quinta Sección Electoral de Buenos Aires, a través del Frente de Todos.

Las fotos de la abogada de 24 horas de Alberto Fernández

“Acompañé al gobernador Axel Kicillof en la campaña,” declaró en una entrevista en C5N, subrayando su vínculo con el kirchnerismo. No obstante, este lazo no fue suficiente para que continuara como defensora de Alberto Fernández en su actual causa judicial.

“La política se hace caminando con el pueblo, por eso mi idea es salir un mes y medio antes a recorrer los distritos y escuchar a la gente en primera persona”, dijo en una entrevista que dio durante su campaña electoral.

Mariana Arce fue precandidata a diputada provincial pero se bajó. Foto: Instagram.

Además de repartir remeras con la leyenda “Mariana Arce 2023″, para su candidatura colgaron pancartas al costado de los caminos bonaerenses en las que ella salía haciendo con los dedos la ‘v’.

En junio del 2023, antes de las PASO renunció a su precandidatura, ya que dijo estar en desacuerdo con la fórmula presidencial Massa-Rossi, con la que Unión por la Patria se presentó a las elecciones.

Mariana Arce cuando fue presentada como precandidata a diputada provincial. Foto: Instagram.

“Los acontecimientos de público conocimiento nos ponen en el dilema de acompañar a una fórmula presidencial que no representa a la militancia y en lo personal y fiel a mis convicciones, no me representa”, aseguró en un comunicado que compartió en su momento.

“Habiendo consultado con compañeras y compañeros, creo que la mejor opción, aún liderando la intención de voto en la Quinta Sección Electoral, es dejar que quienes están cómodos con una representación lejana del peronismo sean quienes vayan y defiendan a quienes resultan circunstancialmente los candidatos”, agregó.