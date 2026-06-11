Quién es María Inés Brogin Alba, la elegida como subsecretaria de Culto: cuáles serán sus funciones

El Gobierno nacional designó a la abogada María Inés Brogin Alba como nueva subsecretaria de Culto dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. La medida fue oficializada mediante el Decreto 442/2026 , publicado este jueves en el Boletín Oficial.

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Hasta el momento, Brogin Alba se desempeñaba como subsecretaria de Gestión Administrativa en el Ministerio de Capital Humano , encabezado por Sandra Pettovello. Con su nuevo nombramiento pasará a integrar la estructura de la Cancillería, que conduce Pablo Quirno .

La funcionaria es abogada graduada de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y cuenta con especialización en derecho administrativo y constitucional. A lo largo de su carrera ocupó diversos cargos en la administración pública, entre ellos coordinadora de servicios de Casa de Gobierno durante la gestión de Mauricio Macri, prosecretaria letrada del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires y subgerente de Asesoramiento Legal del Gobierno porteño.

Según establece el decreto, mientras permanezca al frente de la Subsecretaría de Culto tendrá asignada la categoría de embajadora extraordinaria y plenipotenciaria exclusivamente a efectos protocolares . La decisión se encuadra en el artículo 6° de la Ley del Servicio Exterior de la Nación N.º 20.957, que regula las equivalencias jerárquicas para determinados funcionarios civiles.

No es la primera función que Brogin Alba desempeña en la administración de Javier Milei . En febrero de 2024 había sido designada subsecretaria de Gestión Administrativa de Educación de la Secretaría de Educación de la Nación mediante el Decreto 121/2024.

Pablo Quirno Pablo Quirno, canciller de Argentina

La designación se realizó en uso de las facultades conferidas al Poder Ejecutivo por el artículo 99, inciso 7, de la Constitución Nacional, que habilita al Presidente a nombrar funcionarios de la administración pública nacional.

Las funciones de la Secretaría de Culto y Civilización

Según detalla Cancillería en su página oficial, la Subsecretaría de Culto tiene un rol clave dentro de la política exterior argentina. Entre sus principales funciones se encuentran las relaciones institucionales con la Santa Sede y con la Soberana Orden de Malta, la negociación y celebración de acuerdos internacionales en materia religiosa y la coordinación de los vínculos entre el Estado nacional y la Iglesia Católica Apostólica Romana.

Además, el área interviene en el reconocimiento e inscripción de iglesias, confesiones y entidades religiosas no católicas que desarrollan actividades en el país, promueve políticas vinculadas a la libertad religiosa y el diálogo interreligioso, y asesora a organismos gubernamentales en cuestiones vinculadas al culto.

La flamante funcionaria sería la encargada de la organización de una posible visita a la Argentina del papa León XIV, una posibilidad que sigue siendo analizada por las autoridades nacionales y el Vaticano.