Quién es Cristian Auguadra, el contador cercano a Santiago Caputo que asumirá al frente de la SIDE

Según el Gobierno, su designación corresponde al inicio de una "segunda etapa" de reorganización del sistema de inteligencia.

Los Andes
La decisión, comunicada oficialmente por Vocería presidencial, marca el inicio de lo que el Ejecutivo denomina la “segunda etapa” de reorganización del sistema de inteligencia.

Quién es Cristian Auguadra

Auguadra es contador público y hombre de máxima confianza de la familia Caputo, especialmente de Claudio Caputo, padre del asesor presidencial Santiago Caputo, considerado el funcionario más influyente en el círculo íntimo del presidente Javier Milei.

El nuevo jefe de la SIDE fue presentado por el Gobierno como "un funcionario con experiencia en auditoría, gestión de riesgos, fortalecimiento institucional y administración pública".

Su trayectoria política comenzó en los 2000 cuando Mauricio Macri lo propuso para integrar el directorio del Banco Ciudad. En noviembre del 2024 había asumido en la Dirección de Auditoría Interna (DAI) de la SIDE con el aval de Caputo y en el último tiempo había ganado protagonismo en medio del distanciamiento entre Neiffert y el asesor del presidente.

En la DAI, Auguadra tenía bajo su mando conducir investigaciones y auditorías internas sobre desempeño de las agencias y su personal, supervisar el uso de recursos, controlar la aplicación de protocolos institucionales y garantizar la integridad del organismo.

Según el comunicado oficial del Gobierno, con la salida de Neiffert finaliza la fase inicial del proceso de reorganización, destinada a "ordenar puntos internos, auditar y transparentar la estructura organizacional". Con Auguadra al frente, comienza una segunda etapa enfocada en “profundizar la modernización técnica y operativa, consolidar mecanismos de control y planificación estratégica, y avanzar hacia un modelo de inteligencia ágil, integrado y moderno”.

Mercedes Rus anunció acciones judiciales y reclamó “respeto por el espacio común”. En paralelo, avanza en comisiones del Senado el tratamiento de los proyectos mineros.

