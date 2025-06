"Pyme electoral": durísimo cruce entre los diputados Guillermo Mosso y Jorge Difonso por la minería en Mendoza

Mosso comenzó el texto publicado en su página web , molesto por observar cartelería del diputado sancarlino en modo electoral, sin haber iniciado efectivamente la campaña. "Cornejo o Difonso, defendamos Mendoza" , dice la propaganda que apareció hace unas semanas en la vía pública. Aún no está confirmado si será candidato, pero el lanzamiento es llamativo.

El diputado explicó que "motores tradicionales como petróleo, agro, vitivinicultura y servicios, ya no traccionan como antes y han perdido impulso por cambios en los mercados y limitaciones internas".

"La comparación con San Juan no es gratuita: esa provincia está logrando unir su desarrollo minero con industrias locales, diversificar su economía y proyectarse internacionalmente. En cambio, Mendoza, por decisiones como las que impulsó Difonso, ha resignado oportunidades de inversión, empleo y progreso", agregó.

Luego, profundizó sus críticas contra el sancarlino: "El uso sistemático del miedo para pronosticar desastres ambientales apocalípticos y la tergiversación de los hechos, han sido las herramientas comunicacionales y políticas que dirigentes como Difonso usaron para que la ciudadanía rechazara `preventivamente` a la industria minera. Nos comimos el cuento, nos quedó la falta de trabajo y la pobreza".

Jorge Difonso-cartelería.jpg

Los modelos de Perú y de Chile

Para Mosso, las dos actividades -minería y agro- "pueden convivir y asociarse en forma virtuosa como lo muestran ejemplos en Perú y Chile", mientras que el legislador de Unión Popular "está empeñado en instalar una narrativa mentirosa" que consiste en quitarle agua al agro para destinarlo a la minería, sostiene en el filoso escrito.

"Esto es rotundamente falso. Primero porque en la legislación de Mendoza, el consumo humano y el agrícola tienen prelación absoluta en el uso del agua por sobre la minería. Segundo, porque el agua que necesita la minería – en cantidades muy inferiores a otras actividades-, se reutiliza en circuitos cerrados para aprovecharla una y otra vez", explicó el diputado.

"La minería no pone en riesgo el agua. No solo porque los proyectos se evalúan con rigurosidad ambiental, sino porque todo desarrollo actual debe hacerse en el marco de la ley 7722, norma que no está en discusión. La minería que hoy se plantea cumple estrictamente con esa legislación", defendió Mosso.

Y completó, con más dardos: "Difonso hizo de la antiminería su pyme electoral, su trampolín político. Habiendo sido previamente concejal y senador provincial, partir de la Ley 7722, todo fue en camino ascendente. Fue tres veces intendente y dos veces diputado provincial".

El descargo de Jorge Difonso

El diputado Jorge Difonso no se quedó de brazos cruzados ante las críticas fulminantes de Mosso. El dirigente sancarlino compartió su respuesta a Los Andes y aseguró que la nota que publicó está "llena de falsedades e ilusiones, como si los mendocinos viviéramos en el relato de fantasía que nos pretenden vender".

"Además, pareciera que el gobernador Alfredo Cornejo es la persona que nos puede salvar del desastre que él mismo está provocando, como si no estuviera gobernando (o co-gobernando) la provincia desde hace 10 años", apuntó también.

Luego, puntualizó en el diagnóstico que postuló Mosso sobre las actividades de la provincia: "En primer lugar, si la economía regional y los sectores del agro y la vitivinicultura `no traccionan como antes` es porque esta gestión decidió dejar de lado al campo, a los trabajadores y a los productores para priorizar los negocios mineros de sus amigos, con las famosas inversiones que siempre se anuncian pero nunca llegan. Basta preguntarle a los mismos protagonistas".

"Respecto del agua, el diputado nos asegura que`la minería no pone en riesgo el agua`. Bastante simplista en sus palabras. La realidad es que la minería pone en riesgo el agua porque quieren imponer una actividad en plena crisis hídrica. Además, los informes de universidades nacionales y asociaciones médicas han advertido sobre el desastre ambiental que se podría generar una actividad cómo ésta. Los recursos naturales son de todos los mendocinos, y los continuaremos defendiendo", contraatacó.

Luego, enfatizó: "Yo me pregunto qué pasó con aquel entonces candidato a gobernador Cornejo que en 2015 se expresó en contra de la minería y específicamente del proyecto San Jorge, promoviendo áreas de reserva natural en la provincia. ¿Que intereses o negocios aparecieron en el medio para que ahora opine lo contrario?"

" Le sugiero al diputado y especialmente al gobernador Cornejo, que se pongan a gobernar. Echarle la culpa a la oposición del fracaso de sus políticas no conduce a ningún lado, y eso lo sabemos todos los mendocinos", completó Difonso.

En tanto, sobre la cartelería pública, Difonso se limitó a decir que es "para visibilizar" su trabajo. El legislador no descartó que analice presentarse como candidato a diputado nacional, con un frente que reúna a partidos de La Unión Mendocina.