8 de abril de 2026 - 09:56

Protesta de Greenpeace en el Congreso: activistas se treparon a un monumento contra la reforma de la Ley de Glaciares

Desplegaron banderas con las consignas "No traicionen a los argentinos" y "La Ley de Glaciares no se toca". Hubo un operativo policial y dos manifestantes fueron detenidos.

Protesta de Greenpeace en el Congreso: activistas se treparon a un monumento contra la reforma de la Ley de Glaciares.

Protesta de Greenpeace en el Congreso: activistas se treparon a un monumento contra la reforma de la Ley de Glaciares.

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Esta mañana, un grupo de activistas de la organización internacional Greenpeace escaló el Monumento de los Dos Congresos para manifestar su rechazo a las modificaciones en la Ley de Glaciares, clave en el paquete de reformas que el Gobierno de Javier Milei busca aprobar durante la jornada de hoy.

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La acción comenzó temprano en la mañana, cuando los manifestantes lograron colgar dos grandes carteles en la estructura histórica. Las banderas llevaban mensajes para los legisladores: “Diputados: no traicionen a los argentinos” y “La Ley de Glaciares no se toca”.

ley de glaciares greenpeace
Las banderas que colgaron frente al Congreso de la Nación.

Las banderas que colgaron frente al Congreso de la Nación.

Dos detenidos

Ante la mirada de transeúntes y conductores, la Policía de la Ciudad desplegó un operativo en la plaza. Tras la intervención policial, los activistas retiraron las banderas y descendieron del monumento.

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Según fuentes policiales, fueron identificadas nueve personas vinculadas a la protesta, de las cuales dos resultaron detenidas por haber sido quienes treparon a la estructura.

Alrededor de las 8:30, mientras era trasladado esposado hacia un patrullero, uno de los detenidos declaró ante las cámaras de LN+: "Que los diputados no traicionen a los argentinos y que no entreguen el agua de todos".

Marcha federal para esta tarde

La protesta de Greenpeace funciona como antesala de una movilización mayor convocada para las 17:00 horas donde marcharán desde la intersección de 9 de Julio y Avenida de Mayo hasta las puertas del Congreso.

"No a la flexibilización ambiental de Milei y el FMI. Defender los glaciares es defender el agua, la soberanía y el futuro de los argentinos", expresaron desde La Cámpora, uno de los sectores convocantes.

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