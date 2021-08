Protectores faciales, baños exclusivos y mesas con más distanciamiento: así se votará en Mendoza en estas PASO 2021

A tan solo dos semanas de las elecciones primarias en Mendoza, se terminan de puntear todos los detalles de lo que será un proceso de votación histórico y atípico, teniendo en cuenta que se realizarán las elecciones en el país en medio de una pandemia como la del coronavirus. Máscaras de protección facial para autoridades de mesa, números para esperar distanciados fuera de los establecimientos y prioridad para las personas de riesgo, son algunas de las medidas que dispuso y que también evalúa el juez federal con competencia electoral, Walter Bento, para los comicios del 12 de septiembre.

El magistrado dialogó con Los Andes respecto a todo el protocolo que se realizará en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), en la que 1.439.463 mendocinos podrán elegir a los próximos diputados y senadores nacionales y provinciales, así como también concejales de los 18 departamentos.

Este jueves Bento asistió el jueves a una reunión junto a los 23 jueces electorales restantes de las provincias y funcionarios del ministerio del Interior, en la que se dispuso que las 8.422 autoridades de mesa recibirán, junto a su kit electoral, una máscara facial para ampliar la protección contra el coronavirus.

Si bien se había pensado en un primer momento la posibilidad de tener mamparas para separar a las autoridades de mesa, sostuvo que “por la logística de la distribución resultaron más adecuadas y económicas las máscaras que la posibilidad de conseguir mamparas”.

Por otro lado, tal como se informó anteriormente, los comicios se desarrollarán en 649 escuelas, 73 más que en 2019, ya que se decidió establecer un máximo de 8 mesas por escuela, lo que da un número máximo de 2.800 electores por establecimiento. Además, anunció que aumentó el padrón electoral en 20.000 personas más.

“Seguiremos teniendo 350 ciudadanos por mesa, pero al bajar el número de mesas por escuela vamos a evitar que haya grandes aglomeraciones”, marcó Bento, pero insistió a los mendocinos a buscar en el padrón electoral dónde votarán, ya que entre un 20 o 25% de los electores tendrán cambios de escuela de sufragio por estas modificaciones.

Operativo dentro y fuera de escuelas

Respecto a la votación, no habrá filas diferentes para quienes vayan a votar, sobre todo porque trascendió que las personas de riesgo podrían tener una fila aparte, pero esto fue descartado de plano. No obstante, se pedirá el respeto por el distanciamiento social entre cada uno de los ciudadanos, sobre todo los que estén dentro de los establecimientos.

En tanto, afuera del lugar será la policía la que se encargará de evitar las aglomeraciones. Hay una idea en mente de Bento que es la de que los efectivos repartan números a quienes vayan a votar en horarios muy concurridos en vehículos, para que esperen dentro del mismo y que se acerquen al colegio solamente cuando estén por ser llamados para ingresar al lugar. No obstante, esto lo terminará de definir el Juez Federal luego del martes, día en el que se reunirá con los apoderados de los frentes electorales para conversar sobre situaciones vinculadas a situaciones especiales por la pandemia y la votación.

No obstante, no se prevén cortes de calles en las cercanías de las escuelas, como sí lo dispuso el juez federal con competencia electoral Alejo Ramos Padilla para la provincia de Buenos Aires.

Las mesas también estarán separadas, por lo que no se deberían ver amontonamientos entre las autoridades de mesa y también los fiscales. Ese trabajo lo corroborará la figura del “facilitador sanitario”, una persona que representará al Comando Nacional Electoral y se encargará de que se cumplan los protocolos para evitar contagios.

Además, la Dirección General de Escuelas (DGE) y el ministerio de Gobierno local acordaron con Bento incluir una persona por establecimiento, para que se encargue de toda la limpieza en el lugar durante la jornada de votación.

Habrá también un litro de alcohol en gel para cada mesa electoral, así como también para el ingreso al espacio cerrado, en el cual, naturalmente, no podrá ingresar nadie sin un barbijo puesto. En tanto, no habrá termómetros para tomar la fiebre, por lo que Bento recalcó su pedido a la población de que no asista a votar si tiene síntomas compatibles con Covid-19.

“Si tiene síntomas deben quedarse en su domicilio. Es una cuestión de prudencia y solidaridad con el resto de los ciudadanos y sobre todo con las autoridades de mesa”, acotó, en medio del debate que hay respecto al derecho a votar del ciudadano y también el derecho a la salud de quienes concurran a votar y sobre todo de las autoridades de mesa.

Por otro lado, Bento dispuso como norma preventiva que los baños estarán solamente habilitados para las autoridades de mesa, fiscales, delegados y gente del comando electoral. “Ningún elector podrá utilizar los baños de las escuelas”, sentenció.

En tanto, otra de las sugerencias que había realizado la Cámara Nacional Electoral (CNE) era establecer un horario entre las 10.30 y las 12.30 de “prioridad” para las personas de riesgo, embarazadas y adultos mayores. Sin embargo, el magistrado indicó que no se aplicará esta norma, por lo que pidió también que sean los propios mendocinos los que den su lugar a aquellas personas que estén más expuestas al virus, “como en cualquier situación cotidiana”.

Ante algunos rumores en los que se pensaba que para evitar la manipulación de los sobres se pediría a los fiscales que no firmen los mismos, Bento fue categórico y expresó la necesidad de que sí estén firmados por los fiscales y autoridades de mesa presentes.

“Tener firmados los sobres donde se colocan las boletas es lo que le da seguridad a los partidos políticos y electores sobre la transparencia y legitimidad de los elegidos”, marcó. También sugirió la posibilidad de que se evite utilizar saliva para cerrar los sobres, y que se prefiera ante esto ubicar la solapa del sobre hacia adentro del mismo, para tener la seguridad de que no se abrirá dentro de la urna.

“Los ciudadanos tienen que tener la tranquilidad de que no se saldrán las boletas del sobre hasta que el propio presidente de mesa abra la urna para iniciar el conteo de votos”, destacó, y agregó que se sugiere también la posibilidad de que los electores lleven sus propias biromes para firmar el padrón, aunque de igual manera habrá alcohol en gel para sanitizar la lapicera cada vez que sea utilizada por una persona diferente.

Qué votamos

Los mendocinos votaremos candidatos a legisladores nacionales y provinciales, así como también concejales en los 18 departamentos. En primer lugar, en estas PASO se resolverán dos grandes internas: una en el frente Cambia Mendoza, y la otra en el frente de Izquierda y de los Trabajadores; así como también colectoras de concejales en el Frente de Todos y Vamos Mendocinos.

Para poder participar en las generales del 14 de noviembre, los precandidatos provinciales deberán tener más del 3% de votos válidamente emitidos, mientras que en los cargos nacionales, ese filtro es del 1,5% de los votos.

Mendoza renovará los 3 cargos a senadores nacionales y 5 de los 10 puestos de diputados nacionales.

A nivel local, elegiremos la mitad de las bancas de la Legislatura: 24 diputados y 19 senadores. En la Primera Sección (Capital, Las Heras, Guaymallén y Lavalle) serán 6 senadores y 8 diputados; en la Segunda Sección (Maipú, San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz) corresponden 5 senadores y 6 diputados; en la Tercera Sección (Godoy Cruz, Luján de Cuyo, Tupungato, San Carlos y Tunuyán) serán 4 senadores y 5 diputados; mientras que en la Cuarta Sección (San Rafael, General Alvear y Malargüe) restarán los otros 4 senadores y 5 diputados.

En relación a los concejales, también se pondrá en juego la mitad de cada concejo deliberante. Capital, Godoy Cruz, Las Heras, Guaymallén, Luján de Cuyo, San Rafael, San Martín y Maipú, renovarán 6 bancas en cada comuna; mientras que Lavalle, Rivadavia, La Paz, Santa Rosa, Junín, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, Malargüe y General Alvear pondrán en disputa 5 para cada órgano legislativo local.

Para tener en cuenta a la hora de votar