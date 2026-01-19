Prorrogan licitaciones para áreas de exploración y explotación de hidrocarburos en Mendoza

El Gobierno de Alfredo Cornejo resolvió prorrogar los plazos de dos procesos licitatorios vinculados a la exploración y explotación de áreas hidrocarburíferas en la provincia, con el objetivo de favorecer una mayor concurrencia de interesados y resguardar los principios de transparencia y competencia previstos en la normativa vigente.

La decisión fue formalizada a través de dos disposiciones de la Dirección de Hidrocarburos , ambas firmadas por su titular, Lucas Erio, y publicadas este lunes en el Boletín Oficial. En los dos casos, se dispuso modificar el cronograma originalmente establecido para la presentación y apertura de ofertas, postergando las fechas hasta el 11 de febrero de 2026 .

La primera de las medidas alcanza al proceso licitatorio convocado mediante el Decreto 1908/2025, destinado al otorgamiento de permisos de exploración en doce áreas hidrocarburíferas ubicadas en territorio mendocino.

Entre ellas se encuentran Atuel Exploración Sur y Norte, Boleadero, Calmuco, Chachahuen Norte, CN III Norte, Los Parlamentos, Puesto Pozo Cercado Occidental, Ranquil Norte, Río Atuel, Sierra Azul Sur y Zampal .

Según lo dispuesto, la compra de pliegos, la presentación de ofertas y la apertura del Sobre A se realizarán el 11 de febrero, en los horarios establecidos por la autoridad licitante.

área Atamisqui Petroleo Mendoza

La segunda disposición modifica el cronograma del llamado autorizado por el Decreto 2241/2025, que contempla el otorgamiento de concesiones de explotación en cinco áreas: Atamisqui, El Manzano, Loma Cortaderal–Cerro Doña Juana, Puesto Molina Norte y Puntilla del Huincán.

Al igual que en el otro proceso, se resolvió unificar las nuevas fechas de cierre y apertura para el 11 de febrero de 2026.

En ambos expedientes, la Dirección de Hidrocarburos fundamentó la prórroga en la complejidad técnica, económica y financiera propia de la industria, así como en el carácter nacional e internacional de las convocatorias.

Además, se señaló que la medida apunta a garantizar los principios de legalidad, concurrencia, igualdad de trato y publicidad establecidos en la Ley Provincial N° 8706 y en la Ley de Procedimiento Administrativo.

Desde el Gobierno provincial recordaron que Mendoza, en su carácter de autoridad concedente, ejerce el dominio y la administración de los recursos hidrocarburíferos conforme a la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y la legislación específica que regula la actividad.

En ese marco, las disposiciones ordenan notificar a las empresas interesadas y volver a publicar las modificaciones en los mismos medios donde se difundieron las convocatorias originales.

Las resoluciones

