Irán advirtió a la Argentina por la designación de la Fuerza Quds como grupo terrorista: "Habrá respuesta"

El Gobierno de Irán rechazó con dureza la decisión de la Argentina de declarar como grupo terrorista a la Fuerza Quds , el brazo externo de la Guardia Revolucionaria iraní, y aseguró que responderá "de manera adecuada" . La advertencia fue realizada este domingo por el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baghaei , en una conferencia de prensa.

"Etiquetar como terrorista a una parte de las fuerzas armadas oficiales de un país es inaceptable desde el punto de vista del derecho internacional y peligroso desde el punto de vista político ", sostuvo Baghaei, al referirse a la resolución adoptada por el gobierno que encabeza Javier Milei y agregó:"Sin duda recibirá una respuesta adecuada por parte de Irán".

La medida fue anunciada el sábado por la Oficina del Presidente, que informó que la Fuerza Quds y trece individuos vinculados a esa estructura militar iraní fueron incorporados al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) .

Según el comunicado oficial, la decisión se basó en la responsabilidad atribuida a Irán y al grupo Hizbulá en los atentados perpetrados en Buenos Aires contra la AMIA en 1994 y la embajada de Israel en 1992, ataques que dejaron decenas de muertos y aún permanecen impunes .

La inclusión en el RePET implica sanciones financieras y restricciones operativas , con el objetivo de limitar la capacidad de acción del grupo y evitar que el sistema financiero argentino sea utilizado para financiar actividades terroristas. La resolución fue impulsada de manera conjunta por los ministerios de Relaciones Exteriores, Seguridad y Justicia, junto con la Secretaría de Inteligencia de Estado.

Qué es la Fuerza Quds

La Fuerza Quds es el brazo externo del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC), creado tras la Revolución Islámica de 1979. Su nombre significa “Jerusalén” y su misión histórica ha estado ligada a la expansión de la influencia iraní fuera de sus fronteras.

Opera de forma encubierta y, en algunos casos, abierta en distintas regiones del mundo, con vínculos estrechos con Hezbollah en Líbano y con milicias chiítas en Irak y Afganistán. Se estima que cuenta con entre 5.000 y más de 10.000 miembros, seleccionados por su lealtad al régimen iraní.

Fuerza Quds

Estados Unidos designó a la Fuerza Quds como organización terrorista en 2007 y, durante la presidencia de Donald Trump, amplió esa calificación a todo el cuerpo de la Guardia Revolucionaria en 2019.