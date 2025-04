Procesaron a una diputada de izquierda por tuits antisemitas: su descargo en redes sociales

A Biasi "no se le puede escapar la particular circunstancia de que nuestro país sufrió dos atentados guiados por el odio antisemita", agregó el juez, en referencia a los ataques a la embajada de Israel en 1992 y a la AMIA en 1994.

"Estas manifestaciones que tuvieron por posible objeto la Justificación o promoción de la discriminación religiosa, alentando y/o incitando a la persecución o el odio contra un grupo de personas a causa de su religión, nacionalidad o ideas políticas...", sostuvo en la denuncia.

Respuesta de la diputada: "Me procesan por estar en contra de un Estado genocida”

La candidata a legisladora porteña por el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) afirmó que el procesamiento en su contra por supuesta violación de la ley Antidiscriminatoria responde a su postura de estar "en contra de un Estado genocida", en referencia a Israel.

Para Biasi, tanto la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) como Israel "tienen sus jueces", como Daniel Rafecas, que "se guardó su fallo para esta etapa electoral para ver si puede darle una mano mayor a sus amigos del poder político y económico".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/vaninabiasi/status/1909261179567976801&partner=&hide_thread=false La DAIA y el Estado de Israel tienen sus jueces. Rafecas, que tenía que resolver en 10 días, desde la indagatoria del 15 de Octubre del 2024, se guardó su fallo para esta etapa electoral para ver si puede darle una mano mayor a sus amigos del poder político y económico. Haber… pic.twitter.com/rhHFVszaFn — Vanina Biasi (@vaninabiasi) April 7, 2025

"Haber sido anfitrión de eventos de la DAIA en muchas oportunidades no le hizo ponerse colorado a la hora de aceptar su querella y ahora darles el procesamiento que querían. ´Justicia independiente´ es lo que no hay en nuestro país y no lo digo ahora que me toca vivirlo a mí", manifestó la diputada en X.

"Es un fallo que coarta la libertad de expresión", dijo Biasi y prosiguió: "Me procesan por dos tuits, en uno explico por qué es nazi el supremacismo, siempre, y en otro cuento que el gobierno de Netanyahu mintió frente al caso Emily y que banaliza elantisemitismo. Es el discurso del criminal Netanyahu. Lo enfrentaremos siempre", reafirmó Biasi.