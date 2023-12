Procesaron con prisión preventiva al militante K que le lanzó el botellazo a Milei

El juez federal Ariel Lijo procesó con prisión preventiva al militante kirchnerista y exempleado municipal Gastón Mercanzini por “lesiones dolosas en grado de tentativa” a raíz de haber arrojado un botellazo contra el presidente Javier Milei, según la resolución conocida este jueves. Los delitos en su contra son lesiones dolosas en grado de tentativa, cometidas contra el mandatario y su hermana Karina Milei, pero además por lesiones leves dolosas calificadas por haber lastimado a un miembro de la custodia presidencial.

El hecho ocurrió el domingo 10 de diciembre, durante la jornada de asunción presidencial, en el trayecto que Milei realizó entre el Congreso y la Casa de Gobierno.

La botella arrojada por Mercanzini no golpeó al presidente, pero sí a un subcomisario de la Policía Federal que recibió un corte menor y fue atendido por médicos en la Casa Rosada.

EL VIDEO DEL BOTELLAZO A JAVIER MILEI

Gastón Mercanzini (51) es un exempleado de la Municipalidad de Concepción del Uruguay de Entre Ríos. Años atrás, según medios locales, un decreto lo separó de su cargo de directivo en el área de Cultura del municipio.

En sus redes sociales, específicamente en Instagram, Mercanzini compartía fotos suyas con la tradicional seña K, además de mensajes como “El amor vence el odio” y “Más amor por favor”. Después de ser identificado por la Justicia, sus posteos se llenaron de mensajes de repudio. Fue detenido una vez identificado en video.

Gastón Mercanzini, el militante kirchnerista y exfuncionario municipal acusado de lanzarle un botellazo a Javier Milei (Web)

“Quiero pedirle disculpas al Presidente y a su hermana. No quise lastimar a nadie, no tuve ninguna intención de hacerlo. Yo no tengo militancia política, las fotos que aparecieron en los medios con dirigentes políticos me las saqué de cholulo, ni me conocen ellos a mí”, dijo el acusado, en el marco de su declaración indagatoria.

Gastón Ariel Mercanzini (51), cuando fue detenido por el ataque a Milei (Télam)

“No quise atentar contra el Presidente, todo indica que sí, (pero) si lo hubiera querido hacer me ponía gorra y barbijo. No medí las consecuencias, (tengo) bronca por todo lo que pasa, y todo lo que me pasa a mí”, afirmó Mercanzini.

