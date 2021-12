“Primer tiempo”, el libro de Mauricio Macri, fue el más vendido del 2021

“Primer Tiempo”, el libro de Mauricio Macri, lanzado en marzo de este año, fue el más vendido de 2021. La publicación lanzada en marzo de este año trata de la gestión del expresidente entre el 2015 y 2019 y fue el presentado como el regreso del ex mandatario al plano político.

De esta forma, destronó a “Sinceramente”, el libro con el que Cristina Kirchner volvió a la escena política y del que se vendieron más de 300 mil copias.

El libro fue redactado con ayuda de Hernán Iglesias Illa, subsecretario de Comunicación Estratégica durante su gobierno, y editado por Planeta junto a Pablo Avelluto, su antiguo secretario de Cultura.

El libro revisa en 400 páginas el mandato del ex presidente y realiza un balance de lo que logró, lo que no y qué piensa que se debería cambiar en estos momentos.

En la reseña, se puede leer: “Este libro es el resultado de más de un año de reflexiones sobre mi presidencia. En sus páginas cuento la historia tal y como la viví. Es la crónica de nuestros logros y de las duras batallas que tuvimos que dar contra el populismo”.

La idea del libro surgió durante los últimos días de presidencia de Macri, según contó Avelluto al momento de la presentación.

“Él me convoca a una reunión y me cuenta que a lo largo de su mandato había reunido una serie de apuntes y notas de voz. A mi se me iluminaron los ojos por la posibilidad de poder ver ese material, qué le pasa a un presidente por dentro mientras ejerce su gestión”, relató.

Por supuesto, el lanzamiento no estuvo exento de polémicas: el libro se agotó en la preventa, con 25 mil ejemplares vendidos el mismo día del lanzamiento a través de Mercado Libre. Al mismo tiempo, algunas librerías anunciaron que no van a comercializarlo.

En Córdoba, la presentación del libro fue el puntapié del apoyo del ex presidente al ex candidato a legislador Gustavo Santos.

“Venir a Córdoba es como venir a casa. Presentar el libro acá es una forma de devolver todo el amor que me han dado”, había dicho Macri en la presentación de su libro, que moderó Gustavo Santos, el presidente de la Fundación Pensar en la provincia.

Los libros más vendidos en 2021

- “Primer Tiempo”, Mauricio Macri, Planeta.

- “La Bruja Blanca, asesino de brujas 1″, Shelby Mahurin, Puck.

- “La Tía Cósima”, Florencia Bonelli, Suma de Letras.

- “Los siete maridos de Evelyn Hugo”, Taylor Jenkins Reid, Umbriel.

- “Al final mueren los dos”, Adam Silvera, Puck.

- “Harry Potter y la piedra filosofal”, J. K. Rowling, Salamandra Bolsillo.

- “Una familia anormal y el cruce de los universos”, Lyna Vallejos, Altea.

- “La vida invisible de Addie Larue”, V. E. Schwab”, Umbriel.

- “La salud de los papas”, Nelson Castro, Sudamericana.

- “Sira”, María Dueñas, Planeta.

- “El duelo”, Gabriel Rolón, Planeta.

- “En el limbo”, Estanislao Bachrach, Sudamericana.

- “Una historia argentina en tiempo real”, Jorge Fernández Díaz, Planeta.

- “Hearstopper”, Alice Oseman, Vrya.

- “Una luz fuerte y brillante·, Viviana Rivero, Emecé.

- “El funcionamiento general del mundo”, Eduardo Sacheri, Alfaguara.

- “Simplemente Charli”, Charli D’'Amelio, Montena.

- “Harry Potter y la cámara secreta”,J . K. Rowling, Salamandra Bolsillo.

- “Una abuela anormal. La búsqueda del cucharón perdido”, Melina Vallejos, Altea.

- “(Mal) educadas”, María Florencia Freijó, Planeta