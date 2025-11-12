12 de noviembre de 2025 - 10:55

Presentarán un proyecto de ley para arancelar las importaciones de Shein y Temu

Miguel Ángel Pichetto, jefe del bloque Encuentro Federal propone que a los productos comprados en plataformas extranjeras se le aplique un arancel del 30%.

Pichetto presentará en el Congreso un proyecto de ley para arancelar las importaciones de Shein y Temu.

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El diputado nacional y presidente del bloque Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, anunció que presentará un proyecto de ley para aplicar un arancel del 30% a las importaciones que ingresan al país mediante plataformas de comercio electrónico, como las chinas Shein y Temu.

Según el legislador, el objetivo es proteger a la producción y al comercio local frente al crecimiento del consumo directo a través de sitios extranjeros que operan sin intermediarios.

“Estas plataformas se saltean al industrial y al comerciante argentino. Van directamente al consumidor, pero destruyen toda la producción nacional y suplantan la mano de obra argentina por la mano de obra china”, afirmó Pichetto en declaraciones al programa Esta Mañana, por Radio Rivadavia.

El dirigente señaló que el sector textil "está siendo impactado de manera demoledora" por la llegada de productos que ingresan “por courier o correo privado” desde el exterior.

“En Estados Unidos, que siempre es muy mirado por el Gobierno argentino y admirado por el Presidente (por Javier Milei), Donald Trump impuso en julio una regulación sobre todos los productos que ingresan por vía de plataformas desde el extranjero a les fijó un arancel del 16 por ciento”, señaló.

La iniciativa que se presentará en la Cámara de Diputados “fija un arancel del 30 % de retención que el Estado argentino deberá aplicar a los productos que vengan por plataforma desde el extranjero y compiten de manera desleal”.

Pichetto también mencionó a la estadounidense Amazon, que prepara su desembarco logístico en Argentina, y afirmó que todas estas empresas “hacen un juego de dominar el mercado mediante ‘dumping’ y además son productos de baja calidad” y deben ser aranceladas “en defensa del interés nacional”.

Hay que cuidar al empresario y a las pymes argentinas y ver como equilibramos el juego, porque indudablemente la modalidad de trabajo de los chinos produce costos totalmente inferiores, el producto llega por vía de correo en 4 o 5 días y hay sustitución de mano de obra y de comercio, porque también el comercio es salteado”, sostuvo.

De cara al proyecto de ley que presentará en el Congreso, Pichetto dijo: “Yo el arancel lo fijo en 30 por ciento para todas las mercaderías ingresadas al mercado nacional a través de un Courier o correo privado, sin ningún tipo de exención, aunque por supuesto hay que discutirlo con el resto de los diputados”.

