Preocupación en departamentos peronistas por la posible paralización de la obra pública

Esta semana ha sido sin dudas de alto nivel político, precisamente con la victoria de Javier Milei en las elecciones nacionales, que lo llevarán a la presidencia a partir del 10 de diciembre. Por un carril corre el plano de los nombres para integrar el nuevo gabinete del dirigente libertario; pero por el otro, el tenor de las declaraciones que ha hecho el presidente electo, que ha generado incertidumbre en buena parte de dirigentes políticos de acuerdo a cómo se manejará el próximo gobierno.

Más allá de los principales lineamientos políticos, Milei sostuvo esta semana, ya habiendo ganado la segunda vuelta contra Sergio Massa, que “no hay plata” en la administración del Estado para seguir realizando obras públicas y que serían los intendentes los que deberían “buscar la forma de financiarlas” para que no queden paralizadas.

“No se negocia el equilibrio fiscal, no está en discusión. Ministro que me gasta más, lo echo”, marcó; y agregó también que esas obras, hoy realizadas por el Estado, serían entregadas a las empresas privadas.

Incertidumbre con las obras

Los dichos de Milei generaron incertidumbre a nivel nacional, pero afectaron directamente en las entrañas de los municipios, quienes aseguran que la gran mayoría de las obras no serían tomadas por privados sin financiamiento estatal porque “no son rentables”.

Desde el radicalismo, la gran mayoría de dirigentes se ha recostado a lo que respondió también Alfredo Cornejo sobre los dichos de Milei, en cuanto a tener prudencia y cautela de marcar que tan solo son “declaraciones” y que aguardarán hasta que arranque su gestión para saber bien qué ocurrirá con las obras municipales financiadas por la Nación.

Preocupación peronista

Por otro lado, Los Andes se comunicó intendentes peronistas, quienes tienen actualmente obras nacionales en sus municipios que superan ampliamente los $20.000 millones, según aparece detallado en el Mapa de Inversiones del ministerio de Obras Públicas. No obstante, este número podría ser incluso el doble, si se toma en en cuenta que son los presupuestos de los trabajos sin la actualización por inflación.

En sus declaraciones, los marcaron la preocupación con la que podrían encotnrarse a partir de la próxima gestión en caso que se paralice completamente la obra pública hasta llegar al equilibrio fiscal.

Omar Félix, intendente electo de San Rafael, señaló en primer lugar que no le sorprendió la actitud de Milei, porque “lo viene predicando desde hace tiempo; y no sólo con achicar la inversión en obra pública, sino también en salud y educación”.

Los caños para el gasoducto de San Rafael empezaron a soldarse.

“Tiene que ver con desconocimiento o de la mirada de un país que personalmente no comparto pero acepto, porque así lo decidió la mayoría de los argentinos”.

San Rafael tiene obras nacionales por $6.094 millones (presupuesto oficial), pero particularmente el foco de Félix está en dos obras. Una de ellas es la finalización del gasoducto, por el cual falta cerca de $4.000 millones.

“Este gasoducto estará destinado para llevar gas a 30.000 hogares de San Rafael y General Alvear. Ninguna empresa privada lo haría porque en el costo de oportunidad conviene hacerlo en lugares más densamente poblados”, razonó el intendente electo.

Además, comentó que “si no lo hace el Estado, la gente que vive en zonas más retiradas no tendrá el nivel de vida ni igualdad con el resto”.

Respecto a la segunda obra, es el arreglo de la 143 (y parte de la 40) que comunica Tunuyán con la comuna sureña. “Tiene financiamiento BID pero no se adjudica porque los créditos son en dólares y acá se pesifica al valor del oficial. Pero al margen, si lo pensamos, no sería rentable para que sea una obra privada porque el flujo vehicular no es tan importante”, acotó.

“Se habla del modelo chileno pero no es correcto pensar que se retira el Estado. Lo que se ha hablado en estos días es con desconocimiento, o se instalan temas de debate social para que no se ponga el foco en otras medidas, como la privatización de las empresas estatales”, consideró.

El intendente Martín Aveiro junto al ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi y el Secretario de Hábitat Santiago Maggiotti luego de acordar la construcción de viviendas.

En tanto, añadió que “hay que poner en discusión que estamos hablando de convenios ya firmados. Quienes toman decisiones tienen que tomar la continuidad jurídica del Estado. En mi caso, yo no puedo no respetar los convenios ya iniciados anteriormente en la gestión de Emir. No creo que que Milei desconozca esto, creo que también podría haber una instalación de un tema para evitar hablar de otros”.

Entre otras obras nacionales en San Rafael, Félix rescató la estación aérea del aeropuerto, que es un consorcio público-privado; obras de cloacas, en las cuales las redes principales están hechas pero falta la conexión a domicilios; “y los arreglos de varias rutas más que están muy deterioradas, pero que causan perjuicios en zonas que son utilizadas por ciudadanos de comunidades pequeñas”.

“Vamos a estar expectantes. Tendremos que ver si es una decisión tomada. Si es así, veremos cómo hacer para llevar adelante estas obras con otro tipo de sistema. El municipio construyó una pulpera que ha sido una solución a productores. Si un privado pensaba que los números daban lo hubiera hecho, pero no lo hizo. Esto tiene que ver con la concepción de un modelo de país. Hay una idea centralista que se mide el costo económico pero no el social”, finalizó.

Del lado de Tunuyán, el intendente electo Emir Andraos, contó a Los Andes que esta semana incluso viajó a Casa Rosada para mantener encuentros con dirigentes del ministerio de Hábitat y Obras Públicas, precisamente para tener mayores certezas de cómo seguirá este tema.

“La sensación con la que volví a Mendoza es de incertidumbre. No hay contacto en este momento para saber cómo podemos trabajar y que las obras no se paralicen”, contó.

Para Andraos se suma un problema más, que son las empresas que tomaron obras y que no sólo deberán cobrar los certificados, sino también negociar las redeterminaciones de precios producto de la inflación.

Además mencionó que necesitarían unos $3.000 millones para culminar las obras en ejecución por Nación, que correspondería al “25% del Presupuesto anual que tiene el municipio, sería inviable”.

Entre las principales obras de Nación, se encuentran la construcción de 300 casas, con barrios que están al 85% pero otros al 15%, con un monto total aproximado de $1.300 millones. A eso se suman otros $600 millones de obras de cloacas y agua.

Además, está la construcción al 50% de dos jardines maternales, obras de asfalto por $600 milones que están al 25%.

Quien también habló con Los Andes fue Edgardo González, intendente electo de Lavalle, quien en primer lugar dijo que no se le debería dar mucha trascendencia a meras declaraciones.

Obras Autopista Ruta Nacional 40 Las obras de la ruta 40 que une Mendoza con San Juan fueron inauguradas hace casi dos meses, pero todavía no se ven avances significativos.

De igual manera, sostuvo que Lavalle “no tiene recursos genuinos para grandes obras como las que ha hecho la Nación en el municipio”.

Para González, es vital seguir con la ruta 40 en la doble vía a San Juan, porque mejorará “sustancialmente” la conexión entre la comuna con el resto del Gran Mendoza.

También señaló que el actual jefe comunal, Roberto Righi, consiguió la construcción de 100 viviendas que ya están adjudicadas pero que aún no arrancan las obras. “Esperemos que todo siga su curso normal”, lanzó.

También aprovechó para “coincidir” con los dichos del gobernador Rodolfo Suárez, al indicar que “se puede privatizar una ruta, pero no una planta de tratamiento cloacal u otra obra que no es rentable para el privado porque no hay tanta población. Es necesaria esa visión del Estado en comunidades más chicas”.

“Si todo lo que dijo Milei termina siendo así, nos vamos a ver muy perjudicados en Lavalle”, finalizó.

Los Andes intentó comunicarse con otros intendentes peronistas, como Matías Stevanato, Fernando Ubieta y Flor Destéfanis, pero evitaron dar declaraciones.

Presupuesto obras nacionales en comunas peronistas

Lavalle: $5461 millones

Malargüe: $2246 millones

La Paz: $674 millones

Maipú: $2.427 millones

San Rafael: $6.094 millones

Santa Rosa: $933 millones

Tunuyán: $1.532 millones