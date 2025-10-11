11 de octubre de 2025 - 18:24

Por un error procesal, la Justicia aplazó la resolución sobre la reimpresión de boletas en Buenos Aires

Daniel Bejas, presidente del organismo, sostuvo que antes de emitir un fallo es fundamental escuchar la opinión de las demás fuerzas políticas.

Por un error procesal, la Justicia aplazó la resolución sobre la reimpresión de boletas en Buenos Aires

Por un error procesal, la Justicia aplazó la resolución sobre la reimpresión de boletas en Buenos Aires

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Este sábado, la Cámara Nacional Electoral (CNE) se pronunció sobre dos asuntos relevantes para el Gobierno de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre, especialmente en la provincia de Buenos Aires.

Leé además

Juicio en ausencia, una reforma necesaria y requerida por la justicia

Juicio en ausencia en un caso que se debe aclarar

Por Editorial
Cambiemos rechaza proyecto opositor para cambiar los créditos UVA: El sistema funciona

Créditos UVA: la Justicia Federal de Mendoza rechaza una demanda y culpa a un deudor por perder su empleo

Por Redacción Sociedad

Por otro lado, la CNE aún no pudo tomar una decisión respecto a la apelación presentada por el Gobierno contra el fallo de la Junta Electoral bonaerense, que había rechazado la reimpresión de 14 millones de boletas únicas de papel (BUN) para eliminar la imagen de Espert.

La razón es de índole procesal: antes de emitir su resolución, la Junta Electoral de la provincia no notificó ni dio participación al resto de los partidos involucrados, lo cual constituye un incumplimiento del procedimiento legal.

Debido a este defecto, la Cámara todavía no puede emitir un fallo sobre el tema. Con apenas dos semanas por delante, la demora pone en riesgo los plazos para la distribución de las nuevas boletas en toda la provincia.

En su resolución, la Cámara estableció días y horarios para tratar el caso con urgencia, pero devolvió el expediente a la Junta Electoral bonaerense por no haber cumplido con el traslado previo a las partes antes de otorgar la apelación.

Además, la Cámara recordó que se trata de una cuestión de orden público, ya que involucra a todas las fuerzas políticas del distrito y tiene un impacto directo en el proceso electoral. Por eso, enfatizó que antes de avanzar es fundamental respetar el principio de bilateralidad y el derecho de defensa establecidos en el artículo 18 de la Constitución Nacional.

En otras palabras, la Cámara no puede decidir sobre la reimpresión de boletas hasta que todas las partes hayan sido debidamente notificadas y puedan presentar su posición.

La CNE advirtió que, si ese paso no se cumple, cualquier resolución podría ser declarada nula por violar garantías constitucionales. Por eso, ordenó que una vez corregido el trámite, el expediente sea reenviado a su sede acompañado del dictamen urgente del fiscal electoral.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El empresario mendocino Enrique Pescarmona es uno de los 50 que ofrecieron dinero para quedar absueltos en la Causa Cuadernos.

Causa Cuadernos: la Justicia rechazó el ofrecimiento de dinero de empresarios para ser absueltos

Por Redacción Política
La Anmat prohibió la comercialización de una salsa de tomate elaborada en Maipú pero luego se rectificó.

Inmensos errores

Por Carlos Pérez Salinas
La justicia secuestró la computadora de la jueza y revisará el disco rígido para buscar pruebas del escándalo que anuló el juicio por Maradona. 

Caso Maradona: la computadora de la jueza Makintach fue secuestrada y avanza el segundo juicio por la muerte del jugador

Por Redacción Sociedad
La Justicia peruana dictaminó este viernes la prisión preventiva con fines de extradición pasiva de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”

La Justicia de Perú ordenó extraditar a "Pequeño J" a la Argentina

Por Redacción Policiales