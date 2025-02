Por retrasos en la obra del Ecoparque, el Gobierno deberá pagar más de $400 millones extra

Mediante la resolución 79 del ministerio de Gobierno , se reconocieron $407,2 millones más para pagar a la empresa contratista por diversos gastos por fuera del presupuesto general que se firmó en la licitación, por demoras que a priori no fueron responsabilidad de Stornini .

Las obras surgieron de un péstamo no reintegrable del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por U$S 33 millones, en el cual se dispusieron obras como la del Ecoparque, ubicado en el exZoo de Mendoza, que fue cerrado a comienzos del 2016 en la primera gestión de Alfredo Cornejo; pero tras nueve años aún no puede abrir al público como ecoparque.