Por las pérdidas en la producción, Lavalle no tendrá Fiesta de la Vendimia

En medio de definiciones sobre cómo se realizará la Fiesta de la Vendimia a nivel provincial y también en los departamentos, el jefe comunal de Lavalle, Roberto Righi, anunció que en su comuna la celebración no se llevará a cabo, por los problemas de la producción, que en muchos casos tuvo pérdidas del 100%.

“Vecinas y vecinos de Lavalle, por medio de este video les comunico la decisión que hemos tomado junto con mi equipo de trabajo. Después de analizarlo detenidamente, con mucho pesar les informo que hemos decidido SUSPENDER los festejos de la VENDIMIA en el Departamento”, sostuvo en redes sociales.

Mediante un video, sostuvo que los problemas en la producción, más los económicos, hacían imposible realizar dichos festejos. “Hemos tenido un castigo importante producto de la piedra, de más del 100%. Hemos decidido suspender la fiesta de la Vendimia y por lo tanto les pido a los artistas que siempre participan de la fiesta, que nos puedan entender”, expresó.

“Seamos solidarios con los productores que han perdido su cosecha; son más de 6.000 las hectáreas afectadas y esto hace que tomemos esta decisión”, aclaró, y dijo que pondrán “los fondos de las fiestas al servicio de los productores para ayudarlos con semillas para que puedan seguir trabajando”.

“No hay fiesta de la Vendimia si los productores están mal. No hay fiesta de la Vendimia si el precio del vino no alcanza para sostener la labor de nuestra actividad”.