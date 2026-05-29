Detuvieron al mendocino extitular de Arsat tras hallar 650 mil dólares y drogas en su departamento

El mendocino Facundo Leal , extitular del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), expresidente de Arsat y actual funcionario de la empresa fue detenido este miércoles tras un allanamiento en su departamento en el barrio porteño de Palermo.

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Según señaló La Nación, la Policía encontró 650.000 dólares en efectivo, monedas de otros seis países, ketamina, drogas sintéticas en distintas presentaciones y cocaína. Además informaron que en su casa de Mendoza encontraron cerca de US$1,7 millones.

El operativo tuvo lugar en el marco de una investigación por el robo de equipamiento tecnológico de alto valor perteneciente a la empresa pública Arsat. La investigación comenzó poco tiempo después de la asunción de Javier Milei y se encuentra a cargo del juzgado federal de San Isidro y la fiscalía de Fernando Domínguez.

A partir de la información recolectada, las autoridades detectaron indicios de una potencial corrupción en los contratos de la empresa. En consecuencia, se iniciaron entre 12 y 15 allanamientos simultáneos ejecutados esta semana en distintos puntos. Uno de los domicilios fue el de Leal.

Si bien, lo encontrado en el departamento del expresidente de la empresa no tenía relación directa con la investigación inicial , dio paso a una detención.

El resultado del allanamiento

Según trascendió, se secuestraron: casi 300 gramos de ketamina y cristal MDMA, más de 70 pastillas de MDMA y una cantidad indefinida de cocaína. Además, la policía halló más de 650.000 dólares en efectivo, alrededor de 2.000.000 de pesos argentinos, y también pesos uruguayos, mexicanos, colombianos, reales, euros y hasta chelines tanzanos.

Durante el operativo, también se secuestraron teléfonos celulares, notebooks, un iPad, pendrives y un smartwatch, que serán sometidos a peritajes. Entre los objetos secuestrados también hubo una balanza, bolsas tipo ziploc, cucharas para consumo de sustancias y un vapeador con aceite de cannabis.

Ante el allanamiento, Leal quedó detenido y se le tomó declaración.

La relación de Leal con Alberto Fernández y Milei

Arsat es la empresa estatal que administra infraestructura crítica de telecomunicaciones y servicios satelitales. Facundo Leal asumió la presidencia en 2022, durante el gobierno de Alberto Ferndández hasta junio de 2025.

Luego fue designado por el gobierno de Javier Milei al frente del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), cargo que ejerció hasta enero de este año.

Fuentes cercanas al funcionario señalaron que al momento de su detención seguía figurando en la nómina de empleados de Arsat y que es planta permanente.