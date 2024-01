Por la crisis y Ganancias, Mendoza recibió en 2023 menos recursos de la Nación y se agudizó en diciembre

Mientras Mendoza sigue en las negociaciones con el Gobierno Nacional con el objetivo de tener el menor ajuste posible de recursos de origen nacional para el 2024, un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) determinó que tanto la provincia, como el resto de las jurisdicciones del país, vienen en picada en la recepción de dinero, producto de la crisis macroeconómica y la escalada inflacionaria de los últimos meses.

Desde el Gobierno provincial señalaron que ha sido la merma de Ganancias lo que ha desplomado los recursos de Mendoza; y aguardan una solución “rápida” de esta situación que ha afectado seriamente las cuentas de todas las jurisdicciones, ya que prevén también un primer trimestre del año “durísimo” en términos fiscales.

Según el documento del Iaraf, la caída promedio en lo que se refiere a transferencias automáticas (por coparticipación, más leyes complementarias y compensaciones) de las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), fue del 4,3% en términos reales en todo el 2023 con respecto al 2022.

Mendoza estuvo en el promedio del país, con una merma del 4,3%, mientras que CABA, Córdoba y Santa Fe fueron a las que mejor les fue en estos términos, con bajas igualmente del 3,8%; mientras que las que más sintieron la caída de recursos fueron Neuquén (-4,9%) y Buenos Aires (-4,8%).

Informe Iaraf Mendoza coparticipación.

En total, por coparticipación, más leyes complementarias y compensaciones, Mendoza recibió $565.166 millones, lo que representa un 119,9% más en términos nominales al 2022; pero en términos reales, restando la inflación tremenda que viene sufriendo el país, el resultado fue un rojo del 4,3%.

Si lo vemos a nivel nacional con todas las provincias, en el acumulado a diciembre del año, las transferencias automáticas por coparticipación, leyes complementarias y compensaciones alcanzaron los $14.356.000 millones. De este modo, exhibieron una variación nominal del 120%, que se traduciría en una caída real del 4,3% al descontar la inflación del período.

Diciembre rojísimo y dura previsión para el 2024

Pero hay una luz de alerta que preocupa más al gobernador Alfredo Cornejo y su equipo de gobierno, y es que, si sólo se compara el interanual de diciembre del 2023 que acaba de terminar, contra el mismo mes del año anterior, la caída nacional en coparticipación fue del 18% a nivel país, muy por encima del promedio del 4,3% que perdieron las provincias en todo el 2023.

No obstante, otro dato más fuerte es que para Mendoza la situación fue aún peor, ya que cayó por encima del promedio nacional, un 19,5% en diciembre.

Informe Iaraf Mendoza coparticipación.

En números concretos, el documento del Iaraf establece que Mendoza recibió unos $74.938 millones en diciembre por coparticipación, lo que representa, en términos nominales, un 149,7% más que en 2022.

No obstante, producto de la altísima inflación que no pudo controlar la gestión de Alberto Fernández, más las medidas que está comenzando a aplicar Javier Milei para llegar al tan ansiado “equilibrio fiscal”, dio por resultado que la provincia recibió un 19,5% menos de recursos en este concepto.

Si bien todas las provincias recibieron en términos reales menos recursos en diciembre que el 2022, Buenos Aires fue la menos “perjudicada” en ese reparto, ya que cayó un 11% de forma interanual. En tanto, la que más cayó fue Tierra del Fuego, con un 22,4% negativo.

Ganancias, el ancla de las provincias

A nivel nacional, el documento establece que en el mes de diciembre de 2023, el gobierno Nacional envió al consolidado de provincias más CABA $1.928.000 millones en concepto de coparticipación, leyes complementarias y compensaciones. “Descontando el proceso inflacionario del período, esto se traduciría en una caída real de 18% interanual”, establece.

No obstante, se señala que esta caída puede ser explicada “principalmente por el mal desempeño en la recaudación del impuesto a las ganancias y su estable pero mala performance de la recaudación de Impuesto al Valor Agregado (IVA)”.

Desde el ministerio de Hacienda, Víctor Fayad, su titular, señaló a Los Andes que por lo menos un tercio de los $18.300 millones que perdió Mendoza este diciembre comparado con el mismo mes del año anterior “se explica por la baja en Ganancias”.

Victor Fayad Ministro de Hacienda de la provincia de Mendoza

“Nuestra posición de Ganancias está más que clara. Sostenemos que hay que revertirlo por muchos motivos, pero hoy aparentemente la prioridad es el DNU y por eso no lo han enviado para debatirlo en el Congreso. Lo cierto es que la baja de recursos ya está impactando y se está devengando con los nuevos mínimos no imponibles”, marcó.

Además, agregó que “es cierto que hay cuestiones estacionales, la caída en la actividad comercial que hizo bajar Ingresos Brutos o lo mismo con el IVA a través de un menor consumo producto de la recesión, pero Ganancias explica gran parte del porcentaje que se perdió en diciembre”, señaló el funcionario local.

En este sentido, auguró un primer trimestre del año “muy duro” producto de “una disminución de recursos coparticipables, por actividad a la baja y una menor recaudación por ingresos brutos; y como si fuera poco tendremos un aumento considerable de demanda de servicios públicos, tales como salud, seguridad y transporte, entre otros”, marcó Fayad.

El funcionario aseguró que el panorama que se viene “es complicado porque los insumos que compra el Estado seguramente correrán por encima de la inflación”.

Por último, señaló que “si esta situación es permanente, no hay modificaciones en Ganancias, la actividad no se recupera y seguimos en rojo, deberemos tomar definiciones de qué hacer con el gasto y recursos”.

En este sentido, se espera que Milei presente el proyecto en los próximos días, sobre todo porque si bien se especulaba que pudiese estar incluido en el paquete de la ley “ómnibus”, finalmente no se introdujo. Algunos dirigentes políticos creen que la reversión del impuesto a las Ganancias “podría ser una moneda de cambio a la aprobación del paquete de leyes”, teniendo en cuenta que son todos los gobernadores los que han visto recortes importantes en sus cuentas.

Frente a esto es que Mendoza ha tomado dos decisiones, al menos por ahora. Una de ellas es que seguirá firme con la demanda ante la Corte Suprema de Justicia por el Impuesto a las Ganancias, sobre todo porque en los meses de octubre, noviembre y diciembre, la provincia ya vio recortados sus ingresos de coparticipación por la medida de Sergio Massa, quien determinó de forma unilateral -después salió por ley del Congreso- la suba del mínimo no imponible del impuesto.

En tanto, la otra decisión es seguir presionando para que el presidente Milei envíe el proyecto de reversión del Impuesto a las Ganancias, iniciativa en la cual, al menos los legisladores que responden a Cambia Mendoza, votarán a favor en consonancia con La Libertad Avanza, que apoyará lógicamente la estrategia presidencial.

En este concepto, aún no hay algún tipo de decisión tomada por el peronismo, que votó a favor de la suba del mínimo no imponible; sobre todo porque hay algunos gobernadores peronistas -no todos- que también aguardan la reversión del impuesto, y así contar con mayores recursos.