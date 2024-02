Por la crisis, el Gobierno ya gastó la mitad del Fondo Anticíclico

La provincia de Mendoza ya utilizó prácticamente el 50% del Fondo Anticíclico que poseía, a causa de la crisis macroeconómica que ha mermado las cuentas públicas, particularmente por la caída de la coparticipación federal por un lado, así como también la recaudación provincial.

Según aclararon desde el Ministerio de Hacienda, Mendoza supo ahorrar de motu proprio en los 8 años de la gestión del frente Cambia Mendoza (con Alfredo Cornejo y Rodolfo Suárez) el equivalente al pago de dos masas salariales, que al día de hoy serían alrededor de $90.000 millones.

No obstante, de ese total, la provincia ha debido usar por lo menos la mitad para seguir manteniendo los servicios, pago de salarios y el funcionamiento diario de todo el mecanismo de la Administración Pública de Mendoza.

“Para eso está el Fondo”, señaló a Los Andes el ministro de Hacienda, Víctor Fayad, quien sostuvo que la baja de los recursos es el fiel reflejo de los problemas que atraviesa el país, y también indicó que este “colchón” de dinero sirve “para reaccionar” y tomar medidas al respecto, que se traducirán en un primer momento en recortes y ajustes en obras públicas y en aquellos “gastos improductivos” que señaló en su discurso de asunción el gobernador Alfredo Cornejo.

Victor Fayad y Alfredo Cornejo. Prensa Gobierno

El Ministro recordó que empezó a tener impacto el Fondo Anticíclico “cuando se empezó a comprimir lo que entraba por impuesto a las Ganancias”.

Caída

En total, han sido por lo menos unos $11.000 millones que ha perdido la provincia por mes desde por lo menos el último trimestre del 2023; más este enero, lo que da un aproximado de $44.000 millones del rojo local.

Los perjuicios de Mendoza se traducen por la ya tan recordada elevación del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias, que en un año se calcula que será lo equivalente al pago de dos meses de todo el salario de la Administración Pública de la provincia.

Pero estos $11.000 millones que Mendoza no recibe por mes es, según Fayad, como si Mendoza no recaudara un mes de regalías; o incluso más que el pago de todos los profesionales de la Salud (son unos $9.000 millones por mes).

“La caída del último trimestre del año pasado y que continuó en enero fue de un 11% en el último trimestre de la coparticipación federal; y el efecto de la recaudación provincial también estuvo a la baja”, expresó.

En este sentido, mencionó que respecto a los impuestos patrimoniales más sellos, siguen desplomándose; pero el problema es que en enero se evidenció que Ingresos Brutos, que era el que “compensaba” la caída del resto de impuestos, “está también cayendo”, lo que complica la situación y la perspectiva hacia el futuro.

“Vemos que la actividad económica en Mendoza está cayendo cada vez más”, lamentó Fayad, quien de igual forma señaló que si bien la situación no pasa a ser “preocupante”, sí “enciende muchas luces de alerta”.

El tema a futuro está en ver si estas magnitudes de la caída se mantienen o revierten. Para el Gobierno de Alfredo Cornejo, la actividad económica retomará su curso -algo que no está ocurriendo- “si las medidas que se están tomando tienen éxito, pero recién se podría visualizar a final de año”, indican.

En tanto, también se podría revertir el rojo de las cuentas provinciales si se termina votando una posible reversión de Ganancias (proyecto que el Poder Ejecutivo ha dejado en stand by); u otra “compensación” como la coparticipación del 30% del Impuesto País, de los cuales no hay nada en concreto.

Lo cierto es que el Gobierno local no trabaja ni proyecta en base a las expectativas de lo que podría ocurrir. “Todas las proyecciones que hacemos son con el escenario actual, y no es la mejor situación para la provincia”, aclaró Fayad.

También sostuvo que a todo este panorama negro se debe sumar un notable “aumento de la prestación de los servicios públicos, por un incremento en la demanda”.

Pero no es lo único que plantea el Gobierno, ya que también están “en veremos” los subsidios o recursos nacionales, como lo son el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) y el Fondo Compensador al Transporte Público.

Para el Poder Ejecutivo, ambos deberían seguir, pero no hay novedades ni ratificaciones por parte del gobierno del presidente Javier Milei.

Sobre el Fonid, son unos $1.700 millones por mes y representan entre el 6% y el 8% del salario de los maestros. “Generalmente esos recursos los paga la provincia cuando abona los sueldos y luego recibe el dinero de Nación. En principio deberían continuar, ya recibimos la parte de enero y febrero”, expresó.

En tanto, del Fondo Compensador al Transporte Público aún Mendoza no recibe nada de recursos (se calculan $1.500 millones por mes); y todavía se adeudan por parte de Nación $7.000 millones del 2023. “Es un disparate. Este año aún no recibimos nada, pero hasta que no veamos una política por parte de Nación, o saber si distribuye mejor los recursos de ese fondo, vamos a tener que adecuarnos como estamos”, aseguró.

Control de los recursos

Respecto al ajuste provincial que se está llevando adelante para equilibrar cuentas, Fayad dijo que hasta el momento “no hay decisiones drásticas, sino el hecho de saber que transitamos el momento de un año con falta de recursos”.

El Ministro señaló que la obra pública se mantendrá como se venía advirtiendo, sólo con el avance de las que ya están en progreso; y que no habrán nuevas obras por el momento.

Pero además, sostuvo que hay “instrucción bien clara de disminuir gastos corrientes, de bajar los adicionales sobre los salarios de los empleados públicos, más disminuciones de contratos de diversos servicios y demás”.

Por otro lado, indicó que sobre el transporte público han estudiado mecanismos para que el sistema siga prestándose de la mejor manera posible, pero con una disminución de las frecuencias, por afuera de la baja normal que se produce todos los años en esta época de vacaciones y sin el comienzo todavía del ciclo lectivo.

“El sistema de transporte público de Mendoza es muy oneroso para la provincia, ya que es el segundo costo más alto de Mendoza; y hay un subsidio provincial del 80% del costo de un boleto teórico que es de $1.000 (el valor del pasaje para los usuarios es de $200 con todos los subsidios)”.

No obstante, también aclaró que se trata de un sistema “con parámetros de calidad que no se encuentra en otras provincias”, y marcó además que no se puede disminuir más el ritmo de frecuencias porque “ha subido la cantidad de personas que utiliza el transporte público”, a causa en parte de los aumentos de combustible y repuestos que están dolarizados.

“Es un escenario desafiante, y queremos ofrecer los mejores servicios en este contexto”, sintetizó Fayad.

Nueva propuesta salarial

Por otro lado, también habló del escenario paritario, y adelantó que el lunes habrá una nueva oferta salarial a los gremios. La última, que se rechazó, fue de una suba del 12% para febrero y otro 12% en marzo, más un bono no remunerativo ni bonificable de $60.000.

“Los gremios ponen la inflación sobre la mesa, y está bien que hagan eso; pero nosotros no podemos contemplar la evolución de los recursos en esa discusión. Nuestra propuesta debe ser pagable y no comprometer los recursos y el servicio”, afirmó.

Entre los desafíos importantes que hay que agregar a la situación provincial está el pago de la deuda, cuya fecha clave es el 19 de marzo, cuando vencen U$S 52 millones del bono en moneda extranjera. A la fecha, Mendoza está buscando fuentes de financiamiento, tras la autorización que llegó de la Legislatura del roll over, pero dudan en que puedan conseguir el 100% de lo que tiene disponible.

“Al igual que la autorización para obtener créditos para las obras, con el pago de la deuda pasa lo mismo: más importante es conseguir quién puede proveer los fondos y en buenas condiciones para la provincia”, indicó; y añadió: “Algo vamos a conseguir, pero vamos a depender del mercado. La diferencia de lo que entre habrá que afrontarla”.