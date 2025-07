Por falta de ofertas, Nación vuelve a subastar un terreno en Guaymallén

El pastor Ledesma ahora dice que Dios convirtió sus pesos en 9.500 dólares y no en 100.000

La decisión fue anunciada mediante la Resolución 31/2025, luego de que no se registraran interesados en el primer intento. Como parte de esta nueva convocatoria, el Estado Nacional decidió reducir el precio base del inmueble. Pasó de los U$S 942.883 originales a U$S 848.595,42.