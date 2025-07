El pastor Ledesma ahora dice que Dios convirtió sus pesos en 9.500 dólares y no en 100.000

Esta vez, el amigo del presidente Javier Milei aclaró que el monto “transformado por Dios” no era ni tan abultado ni tan milagroso: aseguró que fueron USD 9.500, no 100.000 dólares.

Jorge Ledesma, pastor de la iglesia Portal del Cielo que inauguró Javier Milei, reconoció que su "milagro" con el dinero es "muy difícil de creer" y afirmó: "Fue un empujón de fe". pic.twitter.com/9fLCUG9QKm — Corta (@somoscorta) July 8, 2025

“Este no es un milagro que cuente o muestre en televisión porque no tengo testigos. Me pasó estando solo”, arrancó Ledesma, en lo que sonó como un intento de enfriar la exageración.